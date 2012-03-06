兖煤拟发美元债券 澳洲合并案微调

* 拟在境外发行至多10亿美元债券

* 澳洲合并方案有小调整

* 调整後兖煤持有兖煤澳洲公司的股份将提高1个百分点至78%

路透上海3月6日电---中国主要煤炭生产商--兖州煤业(1171.HK)(600188.SS)拟在境外发行至多10亿美元债券,而兖煤澳大利亚公司与澳大利亚格罗斯特煤炭公司(Gloucester Coal)GCL.AX合并方案有小调整,合并完成後兖煤持有兖煤澳洲公司的股份将提高1个百分点至78%.

公司周二公告称,拟以一家境外全资子公司作为发行主体,在境外发行面值总额不超过10亿美元的债券.公司董事会提请股东大会授权,全权处理本次债券发行的全部事项,例如确定发行债券的具体方,聘请中介机构等.

公告未披露该美元债券的具体发行方案.公司之後将发布召开股东大会通知,确定债券具体方案及召开时间等.

公告还表示,兖煤董事会周一通过兖煤澳洲公司与格罗斯特的合并方案.较之前公布的方案,有两处进行了调整,其一是合并後兖煤和格罗斯特现有股东持股比例由原先的77%:23%调整为78%:22%;其二是取消原约定的价值保障延期机制.

周一格罗斯特董事会一致推荐其股东投票赞成与兖煤澳洲公司的合并交易,格罗斯特董事会成员也将就其持有的公司股份投票赞成该项合并.不过合并交易仍须履行多项先决条件,例如获得中国和澳洲政府审批机关批准,获得格罗斯特股东会批准及澳大利亚法院裁定,预计合并交易将於6月完成.

去年12月,兖煤公告称,计划将其澳洲子公司与格罗斯特合并,交易价值7亿澳元,这将组建澳洲最大上市煤业公司之一.

兖煤A股周二早盘报25.74元人民币,微跌0.31%.(完)

--发稿 林琦; 审校 丁淑琴

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