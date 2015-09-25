中国进口商签署协议购买1,318万吨美国大豆

路透爱荷华州9月24日 - 周四在爱荷华州首府德梅因(Des Moines)签约仪式上，全球最大大豆进口国--中国的进口商签署了多个协议，将总计买进1,318万吨美国大豆，总值约53亿美元。

中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)、中国储备粮管理公司、以及民间企业Sunrise Group与美国Archer Daniels MidlandCo(ADM.N)以及嘉吉[CARG.UL]等企业签署24个合约，这是史上在同一天内数量最多的大豆合约。

参与这项活动的多位交易商称，多数协议是2015/16年度(9月至次年8月)出货，不过有部分协议是2016/17年度出货。

多位交易商称，多数合约为“框架合约”(frame contract)，之后才会敲定合约细节。

美国大豆出口协会执行长Jim Sutter表示，“当中有框架合约，也有实际销售合约。”

交易商预期，这些合约中将有部分通过美国农业部的每日销售回报系统确认为销售合约；该系统要求出口商迅速报告单日签署超过10万吨以上的协议。

交易商称，有一些出口商会把这类框架合约认定为销售而进行报告，其他业者则要等到敲定细节后才会回报。

根据美国农业部，中国2015/16年度料进口创纪录的7,900万吨大豆，较前一作物年高出200万吨，且是连续第12年进口增长。(完)

(编译 张明钧；审校 张荻)

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