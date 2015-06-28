中国央行授权匈牙利中国银行担任匈牙利人民币业务清算行

路透北京6月28日 - 中国人民银行周日发布公告称，根据《中国人民银行与匈牙利中央银行合作备忘录》相关内容，该行决定授权匈牙利中国银行(601988.SS)(3988.HK)担任匈牙利人民币业务清算行。

中国央行周六与匈牙利中央银行签署了在匈牙利建立人民币清算安排的合作备忘录，以及《中国人民银行代理匈牙利央行投资中国银行间债券市场的代理投资协议》。此外中国央行同意将人民币合格境外机构投资者（RQFII）试点地区扩大到匈牙利，投资额度为500亿元人民币。

境外人民币业务清算行是指在已建立境外人民币清算安排的境外地区(包括香港、澳门、台湾)开展人民币清算业务的机构；境外参加银行是指根据有关规定开展跨境人民币结算业务的境外(包括香港、澳门、台湾)商业银行。

刊登在央行网站上的公告称，此项安排“标志着中匈两国金融合作迈出新步伐，有利于中匈两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，促进双边贸易、投资便利化。”

中国央行上次扩大RQFII试点地区是在今年5月26日，当时被纳入试点地区的国家是智利，投资额度同样为500亿元人民币。（完）

(发稿 吴晓龙；审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。