人民币实际与名义有效汇率12月双双下跌 2015年涨幅逾3%--BIS

路透上海1月19日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，12月人民币实际与名义有效汇率指数均现回落，其中当月人民币实际有效汇率指数跌0.53%至130.31，暂时脱离历史新高，上月调整后为环比上涨1.53%；人民币名义有效汇率指数下跌1.10%至125.89，上月调整后环比上涨1.39%。

数据并显示，2015年人民币实际有效汇率累计涨3.93%，名义有效汇率累计涨3.66%；而同期人民币兑美元即期汇率则下跌4.46%，人民币中间价则跌5.77%。

中国货币网此前发布评论员文章称，观察人民币汇率要看一篮子货币，其中一个重要参考指标就是BIS权重的人民币汇率指数，从该指数表现看，人民币仍是强势货币。央行随后还公布人民币CEFTS汇率指数。

12月美元指数下跌1.54%，而11月则是大涨3.32%；另外11月人民币兑欧元大跌4.44%，而上月则是上升2.54%；兑日圆亦大跌3.39%，上月为小升0.46%；而同期人民币兑美元即期汇率续大贬1.47%，11月亦为贬值1.26%，人民币中间价亦实现1.50%的贬值幅度，11月为下跌0.73%。

根据BIS数据，人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始重新企稳回升，在连升九个月之后在2015年4月转为连续两个月调整，6月再度企稳反弹，并在7月创出历史新高；8月汇改后，实际和名义有效汇率再度回落，但是11月则再次转强，12月则再双双转弱。

2014年人民币实际和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年两者分别升值7.9%和7.2%，较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2011-2013年贸易数据权重，并以2010基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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