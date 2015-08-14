焦点：人民币贬值或使中国从煤炭进口国变身出口国

图为安徽合肥一个煤炭货场的一名工人。 REUTERS/Stringer

路透伦敦8月13日 - 人民币贬值，或令本已供应过剩的全球大宗商品市场再次受创，因这次意外之举了凭添了中国从全球最大的煤炭进口国转为净出口国的机率。

这对全球煤炭价格不会带来帮助。煤价已处在近10年最低点。

这样的逆转并非首次。中国曾是全球最大的热媒出口国之一，直到2004年左右，当时国内需求大增帮助推动了进口需求。

由于此前预计其他主要生产国货币兑美元下跌，同时人民币保持坚挺，从而削弱了中国出口竞争力，外界预测中国将继续进口煤炭。

但面对一系列疲软的经济数据，中国本周宣布人民币贬值，招致中国将得到不公平的出口优势的谴责。中国央行称，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础，但市场仍预计可能还会下跌。

“一周前，人们可能还在说中国成为净出口国的希望不大...现在，人们正重新思考这个问题，并认为这事儿有可能在五年内发生，”麦格理银行分析师Stefan Ljubisavljevic称。

“如果国内产业的保护主义情绪升温，而且人民币持续贬值，这甚至可能会更早发生。”

2015年中国煤炭进口已大幅下滑，因为政府担心燃煤发电对环境的影响，并且希望对陷入财务困境的国内煤矿商提供帮助。

中国煤炭产业满足了国内约65%的一次能源(primary energy)需求，提供就业岗位近600万个。发电、水泥和钢铁等行业放缓，以及治霾行动已经给该行业带来打击。

**主要目标**

“他们的主要目标首先是让国内煤炭行业站得更稳，但如果这方面有所进展，而人民币贬值后出口又可行的话，那么(出口)的可能性肯定要超过一周之前了，”Ljubisavljevic称。

潜在出口市场可能包括主要煤炭进口国：日本、印度和韩国。

不过，单是本周的人民币贬值料不会骤然释放出大量的出口。

光大证券的Tang Jiabin表示，人民币贬值对煤炭出口的影响不大，中国煤炭出口相对进口而言可谓微不足道；但由于会让进口煤炭价格更高，倒是可以缓解国内生产商的降价压力。

华安期货行业分析师Wang Fei指出，“从价格角度来看，人民币贬值可能会导致国内煤炭价格稍涨一点，因此整体而言将是有利的。这个影响将是个渐进的过程。”

指标欧洲API2煤炭期货周四跌至近10年来最低水平每吨53.90美元。(完)

(编译 王丽鑫/许娜/张若琪 审校 孙茉莉/王兴亚/王颖)

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