中国应加快扩大跨境贷款等资本项下人民币出境渠道--德银

路透北京2月6日 - 德意志银行大中华区首席经济学家马骏等撰文称,当前改革条件正趋于成熟,中国应及时和适当地开放跨境人民币流动的改革,加快扩大人民币在资本项下出境的渠道,以满足离岸人民币市场流动性需求,而国内金融和货币政策面临的冲击也有限和可控.

文章并建议,采用一系列放松对人民币跨境流动管制的改革措施,包括扩大企业跨境人民币贷款,允许境外参加行在境内银行间市场融得短、中、长期人民币资金并汇出境外,允许个人和企业在一定额度内汇出人民币等.

"由于建议的所有改革,在初期都将受到一定审批程序和额度的控制,不必过度担心跨境人民币流动的失控."马骏写道.

他表示,目前香港的人民币流动性不足正成为离岸市场发展的重要瓶颈,若无新的资金引入措施,台湾离岸市场的发展将会使香港的人民币流动性进一步趋紧.

中国外汇管理局年初布署2013年工作时表示,要加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.

文章的具体建议还包括,应允许境外参加行通过商业票据向境内银行转贴现、通过境内代理行从境内银行间同业市场上拆借人民币、用所持点心债到境内银行间市场进行质押式回购交易、在境内银行间债券市场发行大额可转让存单、在境内银行间债券市场发行熊猫债等方式获取人民币资金,并汇出境外.

该文还提出推进资本项目开放次序的原则,在货币自由互换和资本项下跨境流动的众多措施中,应选择有较明显的市场需求,风险比较容易识别和控制的类型首先启动改革,如果在市场需求和风控方面没有太大区别可同步推进.

马骏表示,新渠道的打开将有效地引导更多的流动性进入离岸市场,在人民币汇率基本均衡和境内外人民币利率基本趋同的前提下,人民币跨境流动应该是比较稳步的,突然出现明显冲击境内银行间利率的大规模流动的可能性很小.

对于香港离岸人民币市场流动性不足问题,文章建议,金管局应与中国央行协调,利用货币互换协议提供当天的流动性安排(T+0),金管局利用自有人民币为市场提供当天流动性安排,以及鼓励清算行满足非贸易项下的人民币资金拆借需求.

此外,建议在今后一段时间内,应该适当控制回流的速度,对国内机构到香港发债、RQFII(人民币合格境外机构投资者)等在现有的额度内应控制具体操作的节奏.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。