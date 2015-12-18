综述：人民币点心债受惠境内需求略脱钩汇率 明年发行料续萎缩

图为台北一家银行的雇员在清点人民币纸币。 REUTERS/Stringer

路透台北12月18日（记者 董永年） - 点心滋味的好，只有自己人知道。相较于811汇改后跳水式下跌的恐慌，点心债价格于人民币加入SDR后的一波贬势中表现却相对稳定，境内资金基于利差诱因取代外资进场承接是主要原因。

展望明年，市场人士认为，中国因资本管制导致境内外利差无法合拢，将吸引更多境内资金承接点心债。且发行量的持续萎缩，让供需渐趋于平衡，可望令点心债与人民币连动进一步降低。不过若是人民币波动加剧，难保点心走味的机率不会再次发生。

〞境外投资者走了，但买盘从境内出来，因为境外比境内利率高1-2百分点。〞元大投信债券基金经理人毛宗毅说。

一不愿具名的债券基金经理也指出，11月至今离岸人民币约贬值2%，但债券价格下滑缓慢，同期间投资等级指数仅下跌0.05%，高收益债券则跌0.18%。一些没有评级的国企债券，因为只有自己人投资，价格反而没跌。

〞假设明年人民币贬5%，但离岸债券因有买盘吸收做保护，扣掉资本利损后的净报酬率还有2-3%。〞她说。

纵然日前传出中国央行已窗口指导暂停机构申请新的RQDII(人民币合格境内机构投资者)相关业务。不过业者表示，这并未对离岸债券价格造成明显影响，因为仍有旧的RQDII可运用。

**发行萎缩**

除境内买盘承接，离岸人民币债券发行量的萎缩，某种程度上对价格也形成支撑。

根据路透统计，2015年截至12月17日，离岸人民币债券发行金额为1,596.393亿元，仅有2014年3,376.638亿的一半不到。

一不愿具名的基金经理表示，近期到内地拜访发行机构问到明年是否有至境外发债打算，得到的答案相当一致，都说境内融资便宜，没想到要到海外发债。

她认为，明年离岸债市的发行状况应该会与今年类似，仅会有肩负政策目的的发行机构，为了维持筹资管道畅通，适时地在海外发行债券。

毛宗毅也指出，若是境内外利率倒挂现象持续存在，点心债发行会持续萎缩。

至于今年受惠于跨国银行美元需求使得发行大增的宝岛债，无论主管机关或是承销商，都对前景保守以对。

永丰金证券副总经理黄黎明即表示，除了陆银因内地持续降息，基于成本不愿到境外发债外，大陆对台的经济特区如昆山、福建虽有融资政策开放，但台湾方面却没有对接，也无法期待出现增长动能。

跨国机构发行方面，一大型证券商承销主管认为，人民币仍趋于贬值，使得换汇换利交易(CCS)殖利率拉高，发行机构因成本提高趋于观望。纵然有发债意愿，投资人要求的报酬更高，募集成功机率因而降低。

〞寿险公司已几乎不买美元以外的币别，银行也因RP(附买回)成本增加要求更高利率。我看至少明年上半年都是一片冷清。〞他说。

台湾柜台买卖中心表示，市场虽有开放大陆企业来台发债的呼吁，但碍于两岸关系特殊，何时开放没有时间表。

**汇率风险**

虽然受惠境内买盘及供给减少，近期离岸债券价格持稳，不过市场仍对人民币汇率的变化不敢掉以轻心。

毛宗毅认为，由于中国经济处于转型阶段，明年人民币汇率波动不排除进一步加大可能，如此也会冲击投资人持有人民币资产的信心。

安联投信投资长张惟闵预估，中国经济增长下滑难以避免，重工、高耗能以及原物料等制造业仍将拖累整体成长，明年还有两次降息、四次降准的可能。

〞若依照李克强指数，明年中国经济应该是零成长，但他们估还有将近7%，我不知道该不该相信。〞张惟闵说。

他认为，资金持续外逃可能是明年中国央行的最大挑战，但人民币不能贬值太多，否则会引发全球风险。

不过张惟闵也强调，全球最有效率的政府就是中国，相信会控制好外界对人民币贬值的预期。

以下为汤森路透IFR整理的2015年以来承销点心债(含宝岛债)的各家银行排名：

帐簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

汇丰 39,099.2 143

渣打 27,227.2 74

法巴 19,733.3 62

星展 8,634.1 37

中银 6,319.5 18

**本周市场动态**

--离岸人民币：10月跨境人民币指数创半年新低，因跨境结算大降--中行。

--离岸人民币：台湾11月底人民币存款月减0.75%，为连五个月下滑。

--中港个股：工银欧洲将发基金首次通过卢森堡RQFII额度投资中国市场。

--中国央行：RQFII试点地区扩大到泰国，投资额度500亿元人民币。(完)