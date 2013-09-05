人民币近收平 中间价维稳姿态仍主导市场

* 人民币即期近收平

* 中间价小升

* 客盘稀少，整体交投谨慎

* 中间价维稳姿态仍主导市场

路透北京9月5日 - 人民币兑美元即期周四近收平。受隔夜美元指数从高位回撤影响，人民币中间价小幅走升，但其维稳态势不改。交易员称，这两天客盘稀少，交易盘亦因缺乏方向而交投谨慎，成交量较上月相比明显下降，中间价维稳姿态仍在主导市场。

交易人士称，尽管今日中间价结束连续两天走弱而小幅上扬，但这主要是受到国际美元指数的影响，中间价持续稳定的姿态仍在主导市场预期，市场波动区间愈见狭窄。

“今天上下就十几个点波动，市场汇价还是在6.12左右，交易机会不多，...市场成交量可能只有上个月的一半左右。”上海一股份制行交易员称。

一国有大行交易员亦指出，今日盘面整体没什么波动，客盘较少，交投平静，主要还是没有太明确的方向，难以形成趋势性走势。

上述股份行交易员并指出，从中间价就可以看出，央行态度很明显，就是要稳定市场的预期，所以即期市场很厚，即使有一些大的资金出现，也难以撼动市场，汇市持续在6.12左右盘整，期待央行中间价的进一步指引。

“还是要等着看中间价，...可以看出来，上半年的那一波升值也是有中间价指引的作用在里面的。”该交易员称。

中国人民银行调查统计司司长盛松成称，随着中国金融改革不断推进，经济持续平稳较快增长，加快人民币资本账户开放的条件和时机逐步成熟，中国资本账户开放后的资本流出风险基本可控。但资本账户开放要谨慎推进，相机决策，遇险即收。

东京汇市美元周四持稳在略低于六周高位的水平，因投资者赶在重要事件发生前对近期涨势进行获利了结，这些重要事件包括主要经济体央行的货币政策会议以及关键的美国就业报告，后者可能为本月美国削减经济刺激规模提供支持或反对的理由。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1199 6.1201 0.00%

中间价 6.1696 6.1729 0.05%

成交额 145亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.83% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 22 6.1184 6.1206

2013年来即期升贬值幅度 1.80%

1年期美元/人民币掉期升水 888

离岸人民币市场,北京时间16:43 今日 上日

1年期NDF 6.2340/80 6.2315

CNH即期 6.1123/53 6.1113

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

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