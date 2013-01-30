人民币收盘小涨 中间价结束四连跌

中国重要财经新闻一周回顾
中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
* 人民币即期收盘小涨
* 中间价结束四连跌
* 此前惜售的美元卖盘涌出
路透北京1月30日 - 人民币兑美元即期周三收盘小幅上涨,但交投仍偏清淡.中间价结束连续四天贬值后回升,使此前因惜售而积压的美元卖盘涌出,不过交易员称中间价走势难捉摸,令短期汇价方向不清.
"最近几天fix(中间价)挺不合理的,美元指数在跌,它也在贬.今天调回到正确的趋势,那大家肯定拼命卖嘛."北京一外资银行交易主管说,"中间价是中国最不市场化的东西,后期怎么走,天意难测啊."
交易员并称,由于中间价愈加难以捉摸,当前已经基本不再保留隔夜头寸.上海一股份行交易员说,"现在也看不清楚方向...之前人民币升值比较快的时候,会适当留一些美元空头,现在基本不留隔夜."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2204 6.2183 6.2215 6.2806 6.2851 6.2243
欧元兑美元周三触及14个月高点,升破1.3500美元,创2011年12月以来高位.
以下为北京时间17:18,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3054/00 6.3150
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2128/47 6.2205
境内美元人民币一年期掉期升水报1,030点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3234元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/黄凯)
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中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。特朗普上周发表推文称，本周四、周五他和习近平的会面将是“极为艰巨的”，“美国企业必须做好其他替代选项的准备”。
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