焦点：若经济放缓 中国调整人民币汇率可能是适宜作法--FED副主席

图为上海一处住宅工地，两名女性民工走向她们的宿舍。 REUTERS/Aly Song

路透8月12日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)一位高官周三表示，如果中国经济情况弱于当局预期，那么对人民币汇率进行调整可能是适宜的作法。这是美联储首次对人民币贬值做出公开回应。

“显然，如果中国经济表现逊于中国当局的预期，为此调整人民币汇率或许并非不适当，”美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利称。

“现在根据中国外汇政策调整来判断该国发生了什么，还为时尚早。显然，此前的情况是人民币与美元一道升值，”杜德利在纽约州罗切斯特发表讲话后称。他是美联储主席叶伦的亲密盟友。

杜德利还表示，美联储正在接近升息，但他没有预计何时会升息。他对美国货币政策有投票权，对通胀的立场温和。

人民币周三连续第二日贬值。在中国政府内部，要求央行进一步贬值人民币的压力增大。

中国经济已经放缓，打压全球大宗商品价格，并促使中国当局出台此类刺激举措。

由于美联储准备升息，全球其他货币纷纷下跌。此次贬值让人民币顺应这种潮流，并可能进一步推升美元，给美国通胀带来下行压力。

“中国发生的事情对于世界其它地方意义重大...对其他国家的需求有巨大影响，对大宗商品价格也举足轻重，”杜德利在回答听众提问时说。

“现在就此事的影响得出明确结论，还为时过早，”他补充说。

谈到美国利率时，杜德利表示，希望“在不远的将来”开始收紧政策。

“具体是什么时候，取决于数据，”他说，并称联储希望看到“强劲、稳定的”经济复苏。

因为美国就业市场表现强劲，经济学家此前愈加预期美联储可能在9月中旬的政策会议上开始将近10年以来的首次升息。

“我不会告诉你在什么时候，因为我也不知道答案，”杜德利谈到升息时说。“但很明显，我们在过去几年取得了进展。我们肯定越来越接近升息时点。”(完)

(编译 许娜/王丽鑫/郑茵 审校 张涛)

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