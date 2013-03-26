人民币即期基本持平 市场保持谨慎

* 人民币即期基本持平

* 市况清淡，保持窄幅波动

* 本周中间价可能小幅震荡走升

路透北京3月26日 - 人民币兑美元即期周二收盘基本持平，隔夜美元指数大幅上涨，带动人民币中间价小幅回调，交易员表示，从整体趋势看客盘结汇仍占主力，市场交投清淡,且缺乏方向指引。

他们并称，客盘结汇意愿不减，但也时常观察到疑为央行的干预性购汇，使得汇率波动较窄。汇率走势近期主要取决于中间价变化，市场无法轻易判断后市，因此也一直保持谨慎，同时自营盘空间也很小。

北京一股份行交易员说，“目前大家都没什么方向，因为后市也看不清。估计大家担心央行会干预，不敢轻易做空。”

另一家华东地区银行交易员称，现在市场没有方向性，就看月底或者下个月初或许会有所改观。

对于中间价的走势，上述北京交易员预计，后期中间价还会继续小幅震荡走升。“估计央行还是能够接受目前的中间价，...本周中间价有可能再创新高，因为美元还处于往下走的趋势，短线看欧元存在短暂反弹的机会。”他称。

中国2月银行代客结售汇顺差自1月天量回落，但仍处于较高水平，且当月代客远期结售汇仍为净结汇。市场人士称，这显示当前市场仍处于单向结汇状态，企业对于人民币的升值预期并未改变，而短期内资金仍将呈现净流入。

上海一外资行的交易员说，当前客盘不是很多且相对较为均衡，暂时未看到大的购汇，可能央行也会回收一定的流动性，再正回购对冲掉一部分因为外汇占款而释放出来的人民币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2110 6.2107 0.00%

中间价 6.2715 6.2692 -0.04%

日内相对于中间价最大波幅 0.96% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 17 6.2110 6.2127

2013年来即期升贬值幅度 0.31%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:32

1年期NDF 6.2969/12 6.3020

CNH即期 6.2039/51 6.2027

东京汇市方面，欧元兑美元周二在四个月低点附近盘旋，对欧元区银行未来若接受援助、将对储户征税的疑虑压抑欧元走势；日圆走势挣扎，因稍早日本央行总裁重申推行积极宽松政策的承诺。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。（完)

(发稿 李航/李文科; 审校 李然/黄凯)

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