综述：人民币中间价“主动”偏离收盘价引热议 汇率弹性上升已成新常态

图为百元面值的人民币和美元纸币。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透上海1月6日（作者 张金栋/孙琦子） - 人民币对美元中间价周三持续下探并“主动”偏离昨日收盘价引各方热议。分析人士指出，在年初市场购汇需求较旺时，央行此举料加剧短期人民币兑美元下行压力，同时也反应出央行对人民币贬值更大的容忍度，但年度贬值目标仍可控。

他们并指出，央行当前放手汇率下跌，亦可提高购汇成本，也为未来人民币反弹提供空间；人民币汇率指数(CEFTS指数)稳定为主要调控目标下，人民币对美元汇率弹性上升已成新常态。

“这个突然的中间价无疑给市场制造了更多的冲击，我们认为中国当局会容忍更弱的人民币汇价。”清华大学国家金融研究院副院长周皓表示。

周三人民币对美元中间价定在6.5314，较上日大跌145个点子，与昨日收盘价6.5199亦低115个点子；昨日人民币对美元在第二个夜盘交易日表现平稳，23:30最终报价为6.5157，较收盘价略升。

一股份行外汇交易主管亦指出，中间价下调主因是这两日国际美元连续上涨，只是下调幅度比市场预期大些，这也激起了市场做空人民币的情绪，短期汇价料继续承压。

但也有分析人士指出，今天中间价虽然“主动”偏离昨日收盘价，但无需过度解读，因为根据8.11汇改新规，中间价除了参考上日收盘价之外，还要“综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化。”

“中间价也没说就完全按照上日收盘价，也要参考隔夜国际市场变化的，央行还是有根据规则来的，根据中间价换算CEFTS指数，从年12月公布人民币汇率指数以来，指数还是比较稳定的。”三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳对路透表示。

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮指出，今日中间价在一定程度上起到了引导市场走势的作用，但无需对中间价做出过度解读。

今日人民币兑美元开盘即大跌，午后汇价扩大跌幅至6.5540，刷新近五年新低。离岸CNH反应更为激烈，在中间价开出之前，CNH还是小涨，但在中间价开出之后，CNH持续下行，午后跌破6.6830的路透有数据记录以来新低，至6.6964的新低价位，与在岸价差已逼近1,400点子并刷新历史最阔水平。

**主动释放购汇压力**

自人民币进入双向波动后，人民币贬值压力在中国经济下行压力下逐渐升温，而去年8.11汇改让市场更加聚焦人民币汇率；分析人士指出，新年伊始在旺盛购汇需求下，央行放手汇市既可降低干预压力，亦会增加购汇者的购汇成本，随着需求逐渐出清，人民币后续贬值压力料下降，预计年度贬值目标仍可控。

一上市券商大宗商品和外汇业务部执行董事表示，当前很多实需例如企业资产负债表调整，或者重新平衡，在这个过程中很难说是投资或者投机。对央行而言，现在更看重一篮子货币，政策是容忍人民币针对美元这一种货币贬值。

“年初个人有5万美元的购汇额度，企业也有购汇偿还外币贷款或者支付货款等财务性需求，购汇压力本来就比较大，如果央行此时强行干预稳定汇率，代价会很大。”亦外资行人士提到，人民币跌势加剧，相对之前，购汇成本已然上升。

三菱银行李刘阳认为，上半年购汇多一些，央行允许让人民币跌的多一些，随着这些需求的逐渐出清，这种贬值压力也会逐渐下降；短期人民币可能会跌的凶一些，但这也为下半年人民币汇率的反弹预留了空间，年度6.6-6.7目标位维持不变。

招商银行刘东亮亦表示，人民币兑美元波动性将会上升，但维持年内人民币贬值5-10%的判断，具体幅度视乎央行对市场的干预力度和中国经济能否企稳而定。

**较高波动率成新常态**

自去年12月初人民币对美元加速下跌以来，人民币汇率波动率亦快速上升，分析人士认为，央行从对人民币兑美元名义汇率的稳定转为对CEFTS指数的整体稳定转变之后，人民币对美元弹性上升已成新常态。

分析人士指出，元旦后人民币汇率波动率较去年12月继续扩大，不到三个交易日跌幅近1%，但人民币也不能算作暴跌，日均波幅只有0.3-0.4%，对国际外汇市场而言仍属于常规性波动。

“人民币目前并非极度波动，而是从过往极度压抑的不正常状态逐渐向正常状态回归，企业和个人必须做好人民币常态化日均波动200-300点的准备。”招商银行刘东亮称。

根据路透终端数据显示，8.11汇改后美元/人民币期权隐含波动率衡量的恐慌性指数近期连续上行，其中境内六个月平价期权和一年期的平价期权分别报5.60/5.90和5.70/6.2，双双刷新记录新高。

分析人士大多认为，央行转变为对CEFTS的整体稳定，就意味着美元升值时，人民币必然出现贬值，元旦后人民币兑美元名义汇率明显贬值，主要还是为了CFETS指数稳定。

此前央行网站刊登的新闻稿指出，观察人民币汇率不应仅以美元为参考，也要参考一篮子货币。中国外汇交易中心定期公布CFETS指数，有助于逐渐把参考一篮子货币计算的有效汇率作为人民币汇率水平的主要参照系，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。（完）