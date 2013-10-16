人民币即期早盘轻松升破6.10关口

* 人民币即期连三日创新高

* 中间价略上升，接近纪录新高

* 结汇盘压倒性优势，购汇亦略有增长

* 市场静待监管层进一步指引

* 交投情绪愈加谨慎

路透北京10月16日 - 人民币兑美元即期周三早盘延续前两日强势升值势头，今日毫无障碍地升破6.10关口，盘中并刷新了纪录高位至6.0916元。中间价略有上升，与周一创下的纪录新高一步之遥。交易员称今天仍未见明显大行购汇，处于历史低位的美元价格吸引部分购汇盘，但结汇盘仍具有压倒性优势。

他们续称，最近三日即期市场连续突破市场心理关口，基本一日一个台阶，轻松打破此前僵持了两个多月的市场结购汇紧平衡格局，市场交易情绪愈加谨慎，静待监管层进一步的方向指引，而人民币升值预期正在强化。购汇盘这几日虽有增长之势，但整体量少难以撼动庞大的结汇盘。

“监管层没有干预，市场就没有支撑啊，...谁知道怎么回事，我们只能干看着，也不敢多动。”华东一股份制行交易员指出。

北京时间11:39，人民币兑美元即期报6.099元，上日收报6.1026元。今日人民币兑美元中间价为6.1408元，上日中间价为6.1412元。

在交易员们看来，市场仍在静待央行进一步政策指引，目前市场的主动权仍在央行手里，交易心理谨慎也是忌惮央行出手干预，一旦出现干预盘，即期汇市价格可能迅速翻转，出现巨大波动，风险也就陡升。

“现在市场如果只是震荡还好，单边上涨，又怕出干预，矛盾心理。”另一家股份制行交易员指出。

人民币汇价冲破6.12历经了两个多月。在中国通胀小抬头，出口意外衰退背景下，惊现突破性走势。令有关人民币将走出一波明显升势、监管层有意扩大波幅的政策猜想迅速升温。

全球汇市方面，周三美元兑日圆在亚洲交易时段上扬，市场寄望美国议员将很快达成协议，上调美国政府举债上限，并避免美国违约。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.1460/00，上日尾盘为6.1460。

北京时间11:39，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.0940/58元，上一交易日尾盘报6.0951元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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