人民币大幅收升 疑似央行干预撤防

* 人民币即期大幅收升0.16%

* 中间价大幅高开78个点创新高

* 未见大行购汇出现

* 即期在谨慎情绪中缓慢走升

路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期周五大幅收升于6.0817元，创历史最高收位，因中间价大幅高开并创历史新高，且未见疑似干预的大行购汇出现。交易人士预计短期内人民币将继续走升，并试探新的平衡价位。

多数交易员判断，今天大行购汇没有出现，人民币收盘价位也创下历史新高，再次升值方向确定，年内有望升至6.06元一线。人民币续升后仍可能有大行购汇出现，交易情绪将保持谨慎。

“老大没来，大家狂砸。”上海一股份行交易员说。

他补充说，市场在升至6.0820一线时，离历史高位6.0802元已不远，日内美元空头选择获利平仓。但尾盘仍出现一小波升值，一度创下6.0809元的日内高点，意味着美元看空情绪仍未宣泄完毕，下周一可能继续走升，寻找下一个干预平衡点。

隔夜美元指数.DXY大幅回落，今天中间价也应声大幅高开至6.1232元，较上日升值78个点子。今天第一笔交易即成交于6.0875元，突破一个月以来在6.09元附近的窄幅波动区间。

达成该笔交易的报价方、某中资大行一位交易员称，盘初一家银行询价后，就报了6.0875元，对此“没什么考虑，过来询价就给了。”

但他同时也表示，对于后期走势必须谨慎，今天的市况“不知道是不是变天了、还是虚晃一下。”

全球汇市方面，美元指数周五在五周低点附近盘旋，短期走势将端视美国关键就业数据是否强化美联储开始减码刺激措施的理由。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0817 6.0913 0.16%

中间价 6.1232 6.1310 0.13%

成交额 151亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.69% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 76 6.0809 6.0885

2013年来即期升贬值幅度 2.44%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:42 今日 上日

1年期NDF 6.1320/50 6.1430

CNH即期 6.0716/33 6.0767

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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