中间价下跌带动人民币收跌

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币跟随中间价收跌
* 无例外延续涨停僵局
* 一边倒结汇预期未改
* 成交清淡
路透北京12月6日电---人民币兑美元即期周四跟随中间价跌势而小幅收低,但仍未摆脱涨停僵局,盘中多数时间盘踞在1%的日波幅区间上限位置,一边倒人民币升值预期不变.
市场人士称,人民币即期和1D(T+3)市场成交均显得较为清淡,结汇压力犹存.受美国QE3及中国央行中间价基本维稳等因素影响,从10月底起人民币兑美元即期盘中几乎陷於涨停僵局,流动性几近枯竭.
"今天没啥特别的,流动性还是很差,(美元头寸)结不出去.最近就算有干预也是弱弱的,输入一点流动性而已,不见大起色."上海一股份制银行交易员称.
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
6.2282 6.2282 6.2402 6.2911 6.2871 6.2253
交易员称,现在各家银行都比较关注客盘的结汇量,"如果能平衡就最好了."
市场仍笼罩在一边倒人民币升值预期下,不过上述股份制银行交易员并称,相对於四大行而言,股份制银行的客户相对比较稳定,结汇的压力可能没那麽大.
在即期市场人民币流动性干涸的情况下,部分银行正通过没有波幅限制的远期交易1D品种来获取流动性,这令其成交价格大幅偏离通过利率平价推算的掉期点数.
中国央行在近期人民币陷於涨停僵局期间坚持"无为而治"的态度,任由交易员摸着石头过河,探索人民币汇率市场化的可能性.
欧元周四在亚洲盘下滑,上日兑美元创七周高点,兑日圆曾创七个半月高位.投资人静候欧洲央行(ECB)的政策会议.
以下为北京时间16:51,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3131/91 6.3115
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2091/30 6.2093
境内美元人民币一年期掉期升水报1,451点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3733元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯
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