人民币收盘微跌 节后存走贬风险

* 人民币即期收盘微跌

* 客盘结汇意愿仍占上风

* 交易员提示节后人民币走贬风险

路透北京2月7日 - 人民币兑美元即期周四收盘微幅走跌.交易员称节前客盘清淡,中间价连日下跌,即期成交价跟随温和走低,但盘面上客盘仍偏向净结汇,缩窄了日内贬值幅度.

上海一股份行交易员分析,从前期人民币中间价走势来看,支撑阻挡的技术位置都很标准,因此近日中间价跌破6.2850元支撑,其实已经呈现出一波明显的贬值,不过市场对此反应不大,结汇盘仍偏多,可能因为美元头寸还是比较多.

他并指出,如果春节后人民币跌破6.2400元,那么可能会让大家的想法改变,成交价也可能走出一波阶段性贬值.不过,两会(人大和政协)之前可能还是以稳定为主,出现大幅波动的可能性有限.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2322 6.2317 6.2360 6.2898 6.2881 6.2317

上海一大行交易员表示,年底要放假没什么客盘,中间价走贬可能还是与日圆走势挂钩.人民币出现大幅贬值的可能性不高,自营盘操作空间也有限.

北京一国有大行交易员也指出,近期从客盘上看不出人民币升值预期有变化,即期和远期市场上的结汇都很多.

亚洲新兴货币周四多数小幅上扬,受到长假之前的出口商买盘推动,台币及马币(林吉特)领涨,印尼卢比则受进口商美元买需打压而下滑.许多亚洲货币变动极小,因今日稍晚将有欧洲央行政策会议,在此之前,投资人不太愿意大动作布局.

根据路透对外汇策略师的最新调查,日圆近期大跌之势未来几个月将暂停,等待日本央行履行大幅放宽货币政策的承诺.日圆兑美元自去年10月以来已累计下跌15%,周三更挫至33个月低点,这至少部分归因于日本首相安倍晋三向日本央行大力施压让其执行积极宽松货币政策.

以下为北京时间16:49,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3185/15 6.3180

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2213/32 6.2135

境内美元人民币一年期掉期升水报840.5点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3163元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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