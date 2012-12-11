* 人民币即期大幅波动后近收平

* 触及涨停但未长时间停留

* 中资大行坚决购汇,流动性有所改善

* 昨日大幅收低疑央行干预,市场预期有松动

* 客盘仍净结汇,市场仍在观望后期走势

路透北京12月11日电---人民币即期周二盘间大幅波动后以平盘作收,盘间虽触及波幅上限但随即脱离,终于一改逾月来的涨停僵局.交易员称仍观察到中资大行坚决购汇抬高美元价位,但客盘仍以净结汇为主,人民币告别涨停仍需外力持续介入推低汇价.

多位交易员称,昨日多大行出手抬高美元价格后,今天市场交投明显活跃,客盘方面结汇方因流动性转好而积极询价,购汇方也因担心美元价格上行而有所释放,但全天仍以净结汇为主.市场仍在观望疑似央行干预的购汇力量是否持续.

"有大行的力量在一直往上买,意愿比较坚决."上海一股份制银行交易员称,"不过这一两天的购汇还不足以扭转人民币走强的预期和趋势."

该交易员认为,10月17日人民币即期跳空高开后在6.2550元一带留下缺口,今天有所测试但未形成突破.后期在该关键技术位若形成突破,有可能刺激购汇需求并扭转当前净结汇格局.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2460 6.2277 6.2558 6.2906 6.2922 6.2451

上海一外资银行交易员则表示,今天大家报价都踊跃了很多,但看得出还不是客盘驱动,"实际上从客盘上看还是偏结汇,很多客户看到市场流动性好了,都过来做结汇询价.

"如果流动性不能持续,(人民币)还是有可能继续涨停."他续称.

上海一股份制银行交易员则表示,如果流动性能够持续一段时间,一边倒的市场预期有望出现变化,"央行要是出手,大家就不会拼命的结,购汇的预期价格要涨,就会赶紧购,至少购汇结汇均衡一点.大家预期发生了变化,就有博弈了,不会僵死在一个点上了."

欧元周二在接近两周低位的水准持稳,投资者在对意大利动荡政局感到担心的同时,预期美国联邦储备理事会(美联储, FED)将推出更多刺激措施,从而压制美元走势.

人民币兑美元周一大幅收跌150个点,至6.2451元的逾一个月来新低.两位交易员称,人民币长时间涨停后,今日尾盘至少有一家国有大行入市连续接盘并抬升美元价格.

**疑似央行干预但手法有变**

市场人士认为,从基本面而言并没有出现扭转当前涨停市况的决定性因素,本周两天出现的购汇坚决拉升美元价位,除有部分投机力量的嫌疑,似以央行干预可能性更大,但手法又与此前仅隔两三日提供一点流动性有别,或意味着央行采取新的操作思路.

前述一位交易员认为,"这周如果没有央行出来的话,到现在为止美元应该还是跌停.激发大量购汇的重要条件是价格必须出现大的变动,比较超前的smart money毕竟是少数."

"我觉得央行一直在想办法,本周的新动向是否反映了新的手段,还需要观察."该交易员续称.

央行初步统计数据显示,11月社会融资规模为1.14万亿元人民币,其中,当月新增人民币贷款5,229亿元,外币贷款折合人民币增加1,048亿元,均维持在较高水平.

招商证券宏观经济研究主管谢亚轩对此认为,目前从美元需求上看,企业基本面是支持流入(结汇)不支持流出(购汇)的,投机则需要预期有明显变化才行,"银行在投机方面可能更专业一些,他们的投机需求可能会提前一点."

以下为北京时间17:22,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3193/58 6.3115

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2215/55 6.2095

境内美元人民币一年期掉期升水报980点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3440元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽/曾祥进

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