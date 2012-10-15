购汇盘涌出令人民币收跌 盘间触及6.2580元新高

* 开盘不久即突破历史新高後逐步走软

* 中间价连续第三日上涨,并创逾三个半月新高

* 购汇需求有所上升,但人民币升值趋势料不变

路透北京10月15日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一收盘微跌.人民币开盘突破6.26关卡後一度触及6.2580元历史高位,但随後低价美元引发购汇力量上升,人民币逐步走软.当日中间价顺应市场力量连续三个交易日上涨,并创逾三个半月来新高.

交易员指出,购汇力量至少比上周有所上升,但人民币升值趋势没变.QE3之後,境外资金流入国内是个大趋势,境内美元流动性过剩的局面不会改变.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:(*代表创汇改来新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2707 *6.2580 6.2785 6.3112 6.3264 6.2672

"今天(美元)买需很高,有些银行趁势做多(美元),总体还是客盘引起的,但(美元)上来之後结汇盘又会出来."上海一外资行交易员称.人民币兑美元下一个支撑点在6.2500.

对於中国周末发布的向好的贸易数据,上海另一个外资银行交易员称,贸易顺差规模不小,对今天的即期影响甚微,但会影响未来市场的心理预期,提升人民币升值的动能.

"顺差较大,结汇的flow也会越大."上述交易员称,人民币升值趋势未变,年前估计再升400-500个点子.

中间价大幅高开後,今日成交价日间波幅较上周已大为收窄,波幅日间高点为0.84%,显示人民币短期升值压力暂时有所缓解.

上述一外资行交易员称,人民币即期价格与中间价的价差已经出现收窄的迹象,考虑到中间价顺应市场力量不断走高,上周出现的连续逼近1%区间上限的状况近期可能不会再出现.

**人民币升值压力仍在**

中国9月进出口均好於预期.9月出口1,863.5亿美元,增长9.9%,单月出口规模创历史新高;进口1,586.8亿美元,增长2.4%;贸易顺差276.7亿美元.而在整体经济回落背景下,中国9月通胀数据如期出现小幅回落.且PPI录得同比下降3.6%,跌幅为35个月来最大.

此前,上海另一银行交易员则表示,在各国推出量化宽松措施的背景下,中国央行仅通过逆回购来短期缓解流动性紧张的政策力度不够,人民币肯定面临升值压力,这从7、8月QE3预期升温时人民币即期开始升值可以看出端倪.

而境内外币流动性泛滥或正愈演愈烈.中国银行(601988.SS)(3988.HK)网站信息显示,自10月8日起,该行再次下调英镑、欧元和澳元存款利率,距离上次下调外币存款利率仅一个多月.

东京汇市欧元兑美元下跌0.4%至1.2909美元,盘中一度低见1.2891美元.一名交易商表示,一些欧元止损卖单在1.2900美元下方被触发.

以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3530/60 6.3520

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2650/90 6.2681

境内美元人民币一年期掉期升水报1,465点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4172元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯

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