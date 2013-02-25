人民币微收升 净结汇支撑力道不减

* 人民币即期微收高

* 中间价连续第三天下跌

* 企业结汇意愿不减

* 客盘净结汇在短期料继续支撑人民币

路透北京2月25日 - 人民币兑美元即期周一低开高走,微幅收升.中间价连续第三天开低并再次逼近6.29元关口,不过客盘净结汇仍支撑人民币震荡走升.交易员表示,由于中国基本面向好,企业仍对人民币持有信心,预计短期内即期会继续保持强势.

他们并称,近期中间价随外盘稍微贬值,但并不会形成人民币贬值预期.受中间价走贬而成交价格偏强所致,近日两者差距有所拉宽,午盘出现中资大行购汇,限制了人民币涨幅.

"午盘是有中资大行在买美元,我们怀疑是央行干预,但看力度也不大,也说不好."上海一股份行交易员表示,"可能是央行看(美元)跌得比较多所以干预了一点点,别让市场跌太狠了.两会之前还是要保持市场稳定."

他并称,今天国际市场上日圆也在下跌,但从客盘上看人民币受到的升值支撑还是比较大,未来两三个月预计还是在震荡中小幅升值.

上海一外资行交易员表示,今天延续了上周五的行情,结汇比较多.企业觉得外贸形势不错,短期内还是会不断地结汇,中间价稍微贬值反而会让结汇更有吸引力.

他并分析说,目前企业虽然对于周边国家货币竞贬有所忧虑,不过中间价很难出现大幅贬值,加上远掉美元升水点数比较高,远期结汇价格有利于企业,所以目前的形势并不会影响他们持续结汇.

交易员并称,英国央行称将与中国人民银行讨论设立三年期人民币-英镑货币互换安排一事,是人民币国际化的重要一步,将会促进人民币在境外市场中的流动,在中长期将对人民币汇率形成支撑,短期也会对人民币保持强势的信心有所提振.

而对于穆迪上周五下调英国的Aaa主权信用评级,交易员多认为对人民币无直接影响,这是因为英镑在人民币汇率的参考篮子中比重较小.

穆迪周五下调了英国的Aaa主权信用评级,这是该国第一次遭到主要评级机构降级,对于财政大臣欧思邦而言是一次重大打击.

周一日圆兑美元跌至33个月低位,因关于日本政府将提名两位支持激进货币宽松的人士出任央行高层的揣测升温.

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2339 6.2351 0.02%

中间价 6.2892 6.2871 -0.03%

日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 72 6.2302 6.2374

2013年来即期升贬值幅度 -0.06%

1年期美元人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:0 今日 上日

0

1年期NDF 6.3224/64 6.3210

CNH即期 6.2303/17 6.2322

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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