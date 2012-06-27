中国将允许内地人及外籍人士等在港无上限兑换人民币--报载

路透香港6月27日电---香港苹果日报周三引述消息报导,中央政府将公布的香港人民币业务放宽优惠政策,将允许内地同胞、自由行客及外籍人士等非本地居民,全面以离岸汇价(CNH)无上限兑换人民币,并在港开立户口.

报导引述不具名消息指出,有关公布毋须牵涉修订人行与金管局於2003年签订的《个人人民币清算协议》谅解备忘录(MOU),即本地居民客户经清算行以在岸价(CNY)操作的业务内容,不会改动.

银行界认为,扩大开户对象,可为内地进一步放宽个人跨境人币资金流入本港的发展铺路,对推动本地资金池及业务多元化,远较提高本港居民个人每日兑换上限意义深远,新安排也令本港与新加坡及伦敦等金融中心做法一致.

至于本地居民客户除沿用在岸价(CNY)每日准兑换最多2万元人民币外,是否可与非本地居民看齐,以CNH汇价无上限兑换?报导引述消息人士称,为确保银行系统运作统一贯彻,并兼顾业界对全面应用CNH或保留CNY渠道各有看法,故参加行或会获准任择其中一个渠道,向本地居民提供兑换服务,即某银行若选定全面提供CNH兑换,无论日後汇价变化如何,客户亦只能用CNH兑换;惟一切详情,仍待当局最後公布为准.

国家主席胡锦涛将於周五(29日)来港访问三天,并出席7月1日香港特区成立15周年的庆典.市场期待,国家领导人此次访港将会对香港"送大礼",给予包括人民币业务在内的多项政策优惠措施.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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