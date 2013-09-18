人民币近收平盘 美联储缩减QE预期令市场谨慎

中国房地产下滑带来金融冲击的风险加大 政府应对力下降--穆迪
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，中国面临的来自房地产潜在下滑的风险有所加大，因创纪录的借贷规模使银行业者更加偏爱风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
* 人民币即期近收平盘
* 中间价微升，在历史高位附近企稳
* 短期内即期料继续持稳于6.12元
路透北京9月18日 - 人民币兑美元即期周三走势持平。中间价微升，接近周一所创的历史高位。市场价格继续在6.12元附近窄幅波动。适逢中秋节小长假前夕，美联储亦有可能将于今晚做出缩减刺激措施决定，都使即期午盘交投略有降温。
中国金融市场因中秋节假日将于9月19、20日休市两天。
上海一外资行交易主管称，近期人民币中间价走升并没有引起即期市场价格跟进，感觉6.12元这个价位还会坚守一段时间。
该主管认为，从中长期看人民币趋势最终还是会以中国的基本面来决定，跟美国退出QE（量化宽松）关系不大，人民币汇率只要稳定即可，并会伴随一定的升值压力。
“美国退出QE的压力的另外一种消解渠道，就是基本面不好的国家资金更多流出。但这些资金不会完全回流美国，在人民币持稳的情况下，其实已经起到了避风港的作用，成为一种国际投资货币。”
他说，企业近两个月的结汇意愿明显转强，国际资金推高离岸人民币汇率后，再由跨境套利交易把升值压力传导到境内。人民币只要没有贬值预期，这种升值压力就会一直存在。
亚洲金融市场周三延续紧张情绪，期待美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚宣布只会小幅缩减刺激措施，但若美联储释出任何偏于强硬的暗示，各类金融资产都有遭受打击之虞。
国际汇市中，美元指数持于四周低点附近，投资者押注美联储可能只会略微缩减刺激政策。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1212 6.1215 0.00%
中间价 6.1557 6.1571 0.02%
成交额 145亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.58% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 20 6.1202 6.1222
2013年来即期升贬值幅度 1.78%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日
1年期NDF 6.2036/73 6.2035
CNH即期 6.1105/12 6.1074
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 黄凯/杨淑祯)
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