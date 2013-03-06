跨国企业使用意愿有限 人民币国际化进程遭遇阻力

路透上海/香港3月6日 - 中国推动人民币国际化的努力，在许多企业高层遭遇阻力，令人怀疑人民币是否最终能够在全球贸易及金融领域挑战美元的霸主地位。

尽管银行业者积极宣传使用人民币的种种好处，而且还有来自中国的不断施压，但跨国企业对人民币的态度仍然偏向保守，而这些跨国企业最终将决定人民币在海外的发展命运。

尤其，企业高层指出，他们并不是非常相信使用人民币将降低与中国供应商及客户做生意的成本。他们表示，只要中国继续控制资本进出，持有人民币就仍然构成问题。

中国究竟有多少意愿对外开放并面对国际资本流动诡谲多变的风险，企业高层及经济分析师抱着怀疑态度。

“我认为那些(节省成本说词)主要是银行的宣传，”一欧洲大型跨国企业的人民币结算业务主管指出。由于未获授权向媒体评论，他要求匿名。

人民币贸易结算图表(link.reuters.com/wyp46t)

香港人民币存款图表(link.reuters.com/zyp46t)

人民币在全球支付使用排名(link.reuters.com/vyp46t)

“我们很希望以人民币结算，稍微降低汇率风险，但在欧洲主要国家及美国的客户不愿意，”温州卫浴配件厂商Lipac的经理Li Bin指出。

鉴于此，在经历过最初一波的迅猛增长后，中国海外贸易转向人民币结算的势头似乎放缓了。路透对中国人民银行的数据进行分析后指出，2012年人民币结算的贸易额在总量中所占比例为12%，仅增长3个百分点，而2011年则是从3%猛增到9%。

Acarate的董事总经理David Blair称：“数值显示增长确实放缓了”，他还指出，早有这方面思考而且有意参与的第一批尝试者推动了初期的增长，这是比较容易发展的阶段。Acarate是一家位于上海的金融咨询公司，为企业提供人民币使用方面的建议。

**走美元崛起之路？**

美元在二战后取代英镑，成为了全球投资和贸易活动的主要货币。中国日益崛起的经济力量或许也将令人民币走过一条类似的坚定崛起之路。

但中国目前面临着“鸡与蛋”的困境：如果想让人民币在海外广泛可用，则必须让人民币被广泛接受；而要想获得广泛的认可，则人民币在海外必须广泛可用。

“某些领域我们采取观望等待的策略，”德意志银行的远期外汇部全球主管AdamVos说道，“客户希望参与更多，但只有当市场深度和流动性有进一步改善时，他们才会有更多行动。”

中国政府最初是在2003年做出了人民币国际化的努力。当时美元相当强劲，并且中国正积极通过出口来实现发展，因此收集美元用于出口是个很不错的策略。

但当中国的美元外汇储备累积到3.31万亿美元的巨额规模后，中国开始为未来发展出与其出口大国地位同等强大的进口大国地位预作准备。那意味着贸易顺差会降低，并且需要中国的海外购买力增强。

用本币进行贸易和投资不仅可以提升中国的国际经济和政治影响力，而且还将外汇风险从本国公司转嫁给贸易伙伴国公司，还可以使得中国及其国内公司用本币从海外借款。这就为本国银行引入新竞争，迫使银行降低利率并改善服务。如此一来，也符合中国开放金融领域的计划。

人民币初期的升值令人印象深刻。当人民币首次进入香港市场时，投资者和公司觊觎人民币有望与中国经济水涨船高且利率较高而蜂拥而至。现在新加坡、台北和伦敦等金融中心都获得中国政府批准进行人民币交易，还有一些央行在外汇储备中纳入人民币，虽然比重不高。

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)数据，人民币在1月已超过卢布成为国际收支体系中第13大币种。该机构称，2012年1月至2013年1月间，以人民币进行的全球交易跳增近三倍。

但人民币在整体国际收付中的占比仍仅为区区0.63%。而且现在要吸引投资者也不太可能那么容易，因为人民币看来不再是单向升值了。2004年至去年，人民币升值幅度近30%，中国人民银行在出口迟滞且经济成长放缓之际，引导人民币在去年前七个月贬值1.6%。人行数据表明，中国厂商接受人民币的意愿基本取决于人民币是否看涨。

**美元并未就此止步**

最大的抵制情绪恐怕来自本币仍坐头等交椅的美国。SWIFT数据显示，美国公司12月以人民币承作的交易量较11月下降38%。SWIFT人民币国际化部门主管Lisa O'Connor称，能以美元以外货币做交易的公司很少。

“用美元做生意的成本就是比较低，”Capital Economics 驻伦敦首席亚洲分析师Mark Williams称。

挪威汽车零部件生产企业Defa Technology中国区总经理Per Lindvall表示，该公司提供人民币结算和发票，但只有亚洲企业接收。“如果碰上北美的同行，他们会说，‘你是不是疯了？’他们不会那样做。”

开展人民币业务的银行暗示，企业使用人民币交易可最多节省7%的交易成本。汇丰银行近期根据对中国企业客户的调查得出估计，认为中国41%的供应商在以人民币进行交易结算时，愿意提供最多3%的折扣。

然而，许多企业高官担心中国对资金出入境的种种管制，这点折扣并不能让他们动心。例如，2008年北京奥运会时，向主办方租借发电机的英国亚力克公司(Aggreko)(AGGK.L)就以美元收费。该公司亚太区财务主管Prabhakar Kesavan说，以人民币收费可以节约成本，这固然有吸引力，但“等到把利润汇出该国，还需要考虑什么问题？我就不清楚了。”

放宽资本流动管制有助于降低此类不确定性。但这样做就会让中国经济面临资本快速流入或流出的冲击，这类冲击已经让其它开放程度更高的经济体吃了不少苦头。

中国应在人民币国际化的道路上走多快？中国官员和经济学家对此分歧明显。“进展正在放慢，因为这一过程是否能够得到必要的控制，政府的态度有些保留。”康奈尔大学经济学家暨国际货币基金组织(IMF)前中国主管Eswar Prasad说。

“人民币的魅力当然可以理解，”Prasad说，“但我认为它不会很快成为一种非常重要的国际货币。”(完)

(编译 蔡美珍/高琦/石冠兰/郑茵 审校 程琳/石冠兰/沈以文)

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