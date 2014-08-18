人民币收创逾五个月新高 大额购汇未现身促净结汇发力

路透北京8月18日 - 中国人民币兑美元周一收创逾五个月新高，中间价亦小幅上扬。早盘在上日收盘价附近持续窄幅盘整，客盘较为谨慎；但下午未见较大购汇盘出现，鼓励美元空头逐步发力结汇。

交易员称，早盘波动幅度甚微，交易量也不多，大盘购汇一度出现令结汇盘稍显谨慎，但下午结汇更为强势，助人民币收于3月13日以来最强价位。

“货（结汇）多啊，没啥购汇的。”一家股份行交易员并表示，估计今天央行有入场收购美元的举动，因有一家中资大行全天购汇“接货”，结汇则较少。

不过，甫公布的7月实际使用外资（FDI）降至两年新低的78.1亿美元，虽然商务部发言人称结构调整背景下个别月波动属于正常，但亦可能影响市场对资本流入的前景判断。

中国交通银行(601328.SS)金融研究中心最新研究报告指出，市场对人民币远期汇率预期分歧依然存在。一方面，境内经济主体在收到外汇资金时会出现选择性结汇，以方便国际结算和规避汇率风险。另一方面，境内经济主体，特别是大型中资企业有配置海外资产和拓展国际业务的需求，也形成了较大规模的外汇消耗。

全球汇市方面，英镑周一表现抢眼，自上周创下的多月低位反弹，此前英国央行称利率可能在薪资上涨前上调。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1437 6.1470 0.05%

中间价 6.1528 6.1538 0.02%

成交额 117亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.17% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 73 6.1426 6.1499

2014年来即期升贬值幅度 -1.46%

1年期美元/人民币掉期升水 1095

离岸人民币市场,北京时间16:54 今日 上日

1年期NDF 6.2135/65 6.223

CNH即期 6.1417/37 6.147

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。