人民币宽幅震荡后小幅收升 短期贬值走势或近尾声

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京12月12日 - 中国人民币兑美元周五宽幅震荡后小幅收升。中间价结束此前连五日升势，且离岸CNH相对弱势，共同驱动人民币盘初走贬；但即期汇价逼近6.20关键技术关口后，迎来客盘结汇。目前多空分歧较大，短期贬值走势或已接近尾声。
“市场的流动性太差了，波动大所以大家都不敢轻易挂价，所以是一种心理的体现。”一股份行交易员称。
交易员们并表示，境内美元供给其实很充裕，但当前市场观点分歧较大，导致流动性偏差。而今日公布的经济数据对汇市影响并不明显，货币政策进一步宽松的预期其实已提前反应在即期走势中。
中国11月工业增速降至近六年次低水准，固定资产投资受房地产孱弱拖累亦降至13年低位，经济下行趋势显而易见。鉴于政府已将“保持经济稳定增长”列为明年经济工作首要任务后，宏观政策有望进一步趋于宽松。
招商证券宏观经济研究主管谢亚轩周五在电话会议上表示，从短期来看，当前这一轮人民币贬值行情可能已经接近尾声。虽然不排除市场在波动中再度跌破6.20元，但进一步贬值的空间已不大；6.24元是年内的一个重要关口，不会轻易被攻破。
“这一轮人民币汇率什么时候结束走弱，很重要一点决定于资金流向和美元走势的变化。现在还没有看到明显的趋势改变，但是值得关注。我现在倾向于从短时间看，这一轮人民币汇率走弱可能已接近尾声，但也要看情况。”他称。
荷兰ING集团亚洲研究主管Tim Condon在提供给路透的研究报告中认为，自2014年下半年以来，美元升值引爆了新一轮“货币战争”，多数亚洲新兴市场央行乐见其延续。未来韩元、马币与新加坡元将引领新兴亚币走弱，但人民币对此轮货币竞贬的蔓延表现出“免疫”，仍将排除在“货币战争”范畴之外。
全球汇市方面， 美元兑多数主要货币周五持坚，部分归因于美国零售销售数据乐观，不过对油价下跌的担忧令加元陷于五年低点附近。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1869 6.1886 0.03% 中间价 6.1184 6.1153 -0.05% 成交额 124亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.33% (上限±2%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 191 6.1808 6.1999 2014年来即期升贬值幅度 -2.15% 1年期美元/人民币掉期升水 1685
离岸人民币市场,北京时间16:58 今日 上日 1年期NDF 6.3095/25 6.311 CNH即期 6.1865/85 6.1957
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/张喜良)
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