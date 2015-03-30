美国财长称中国进一步让市场决定人民币汇率是至关重要的

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京3月30日 - 美国财政部长雅各布·卢周一在北京表示，中国进一步让市场决定人民币汇率是至关重要的。
雅各布·卢在与中国副总理汪洋会谈时表示，美国支持中国扩大内需，同时美国还希望中国能够深化金融改革。
“中国很有必要继续推动人民币汇率由市场决定，并且采取更加透明的汇率政策。”雅各布·卢说道。
他还补充称，“美国期待在中国深化金融改革方面与中国合作。”（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
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路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。
路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。