美国财长称中国进一步让市场决定人民币汇率是至关重要的

路透北京3月30日 - 美国财政部长雅各布·卢周一在北京表示，中国进一步让市场决定人民币汇率是至关重要的。

雅各布·卢在与中国副总理汪洋会谈时表示，美国支持中国扩大内需，同时美国还希望中国能够深化金融改革。

“中国很有必要继续推动人民币汇率由市场决定，并且采取更加透明的汇率政策。”雅各布·卢说道。

他还补充称，“美国期待在中国深化金融改革方面与中国合作。”（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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