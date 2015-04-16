人民币收升破6.2创近两周新高

路透北京4月16日 - 人民币兑美元即期周四收盘升破6.20关口，实现连三日上涨并刷新近两周高点；中间价创一周新高。中国总理李克强表示不希望看到人民币继续贬值，为人民币汇率注入强心剂。

他们并指出，今日结汇量延续强势，中国高层希望人民币汇率维持稳定，但从总理最新表态判断，目前或许连人民币小幅贬值亦不被允许。但受中国疲软经济基本面限制，人民币大幅升值空间亦有限。

“今天总理言论影响还是很明显的，这是今年总理比较直接的对汇率评价，而且又是方向性的，原来还偏向于人民币今年会到6.3附近，现在看来机会不大，”一外资行交易员指出，“贬值预期消退，现在是远结(远期结汇)的良机。”

英国金融时报网站周三晚间刊登3月末对李克强的专访称，目前人民币总体上处于基本稳定的水平，不希望看到人民币继续贬值，因为中国不能靠贬值来刺激出口，不注重扩大内需的话，中国的经济结构很难得到调整。

另一外资行交易员亦指出，现在各方都比较倾向于持有人民币多头，估计今年人民币可能还是窄幅偏强走势。

中国商务部周四公布，3月实际使用外资(FDI)124亿美元，同比增长2.2%。对于一季度欠佳的外贸表现，商务部表示出口大致平稳而进口下降较明显，外贸并没有到失速的程度，要继续坚持既有稳定外贸增长和调整结构的措施。

全球汇市方面，因澳洲公布了强劲的就业数据，澳元在周四的外汇市场上是波动最大的主要货币，兑美元跳涨近1%。而美国产出数据疲软，增加美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息时间的不确定性，令美元难以获得动力。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1967 6.2052 0.14%

中间价 6.1305 6.1340 0.06%

成交额 181亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.12% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 63 6.1931 6.1994

2015年来即期升贬值幅度 0.12%

1年期美元/人民币掉期升水 1680

离岸人民币市场,北京时间17:21 今日 上日

1年期NDF 6.2935/6.2985 6.31

CNH即期 6.1952/6.1972 6.1998

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽)

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