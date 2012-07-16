人民币略收涨 结售汇需求相对均衡

* 即期汇价略收涨

* 美元指数从两年高位回落,人民币中间价高开

* 即期汇价随之略有走强

* 结售汇需求相对均衡

路透北京7月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周一略收涨.市场人气改善推动美元指数从两年高位回落,人民币中间价高开,另结售汇需求相对均衡,即期汇价随中间价略有走强.

"参考中间价波动,(美元兑人民币)下了一点."上海一银行交易员称,"购汇的多,结汇的也不少,客盘相对平衡."

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3787 6.3748 6.3792 6.3208 6.3247 6.3789

上述交易员进一步指出,当前市场指引项较少,机构关注中间价和客盘动向;贝南克证词虽也会关注,但其对即期汇价更多是间接影响,首先影响到美元指数,进而才会延伸至人民币中间价.

东北地区一银行交易员则表示,当前的经济大环境下,倾向於人民币弱势难改;客盘方面,年内客户结汇意愿下降明显,多倾向於延迟结汇.

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将於周二和周三在国会宣读其半年度的货币政策报告,此时正值美国国内经济低迷,而欧洲债务危机持续发酵愈发吸引美国决策层关切之际.

以下为北京时间16:35,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4190/25 6.4165

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3765/80 6.3755

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水620点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4407元.

周一亚洲交易时段欧元兑美元走低,近期市场着重关注美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克未来几天在国会作证时,是否会暗示推出进一步的货币刺激措施.<FRX/CN>

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 曹巍浩/边竞; 审校 曾祥进

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