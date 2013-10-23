人民币早盘一举升破6.09大关

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京10月23日 - 人民币兑美元即期周三早盘续创新高一举升破6.09大关。美国非农数据令人失望，国际美元走软，人民币中间价顺势再刷新纪录。
人民币即期早盘一开盘就在6.09下方，盘中最高触碰6.0855元，按照这一价格计算，自上周一以来人民币已经飞速升值约0.58%，年初至今升值幅度约达2.4%。
北京时间10:04，人民币兑美元即期报6.0870元，盘中最高触及6.0855元，上日收报6.0935元。今日人民币兑美元中间价为6.1330元，续创记录新高，上日中间价为6.1395元。
全球汇市方面，美元兑欧元周三在两年低点附近徘徊，此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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