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中国财经 | 2013年 10月 23日 星期三 10:32 BJT

人民币早盘一举升破6.09大关

路透北京10月23日 - 人民币兑美元即期周三早盘续创新高一举升破6.09大关。美国非农数据令人失望，国际美元走软，人民币中间价顺势再刷新纪录。

人民币即期早盘一开盘就在6.09下方，盘中最高触碰6.0855元，按照这一价格计算，自上周一以来人民币已经飞速升值约0.58%，年初至今升值幅度约达2.4%。

北京时间10:04，人民币兑美元即期报6.0870元，盘中最高触及6.0855元，上日收报6.0935元。今日人民币兑美元中间价为6.1330元，续创记录新高，上日中间价为6.1395元。

全球汇市方面，美元兑欧元周三在两年低点附近徘徊，此前美国公布令人失望的就业数据，强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)至少在明年初之前都将维持刺激政策的预期。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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