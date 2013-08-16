版本:
中国
中国财经 | 2013年 8月 16日 星期五 09:49 BJT

人民币开盘即破6.11元大关再次刷新纪录

路透北京8月16日 - 人民币兑美元即期周五开盘成交于6.1093元，突破6.11元大关，再次创下汇改以来的最高水平。人民币中间价今天订于6.1666，较昨天上涨30个点子。

北京时间09:41，人民币兑美元即期报6.1107元，开盘后一度冲高至6.1090元，上日收报6.1125元。

此前，即期汇价已经在6.12元附近盘桓一周时间。期间人民币数次创出新高，但大行尾盘购汇、油企车企购汇轮番上阵，减缓了人民币加速升值的步伐。市场一度倍加谨慎，不过这种情绪在拉锯中逐步弱化，加之中国经济数据全面改善、国际美元走弱等原因，人民币升值预期也日趋明朗。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐