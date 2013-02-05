人民币收市小升 交投谨慎

* 人民币即期收升,大行购汇抵消多数升幅

* 中间价意外小幅升值

* 客盘结汇居多,市场似未形成贬值预期

* 中间价近期微走贬,或为应对日圆走贬

路透北京2月5日 - 人民币兑美元即期周二小幅收升.交易员称,近尾盘时出现两波大行购汇,抵消大部分日内客盘结汇形成的升势,而近日中间价走势和日内大行购汇点位愈加难以捉摸,交投活动更趋谨慎.

交易人士认为,最近监管层确定中间价的因素中,参考日圆等亚洲货币的权重似有增加,市场因此对中间价的走向难以揣测.同时,中资大行购汇出现的价位每天都在变化,交易也平添了几分运气成份.

"(大行购汇)有时力度大,有时力度小,有时价格低,有时价格高,有时出来晚,有时出来早,我们现在完全不知道该怎么做."上海一家银行的交易员说,很多人以为今天大行会在6.2285元左右出手购汇,结果直到下午砸到6.2265大行才出现.

该交易员并表示,从客盘上看结汇还是很重,因此从市场角度来说应该没有形成贬值预期,近期人民币稍微走贬主要是跟随中间价走势.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2294 6.2265 6.2314 6.2850 6.2860 6.2328

"中间价开得意外,可能(参考)权重比较动态,最近日圆的权重好像比较大."北京一国有银行交易员称.

招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮则指出,上周美元指数大幅下滑之际,人民币中间价也同时下滑,这一现象还是比较少见,这应该是为了应对地区货币的竞争性贬值态势,特别是日圆大幅贬值而采取的防御性策略.

新兴亚洲货币周二有涨有跌,外国投资人将近期下跌视作逢低买入良机,抵消了欧元区政治不确定性与美国疲弱数据的影响.

东京汇市欧元周二扩大跌幅,因意大利和西班牙的政治不确定性,引发交易商针对欧元年内迄今为止的大幅涨势进行了结获利.欧元上周冲高至14个月高位.

以下为北京时间17:19,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3169/09 6.3240

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2130/60 6.2165

境内美元人民币一年期掉期升水报960点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3254元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李文科; 审校 张喜良/杨淑祯)

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