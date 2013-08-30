人民币微收升 隔夜美元大涨但中间价淡然以对

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
* 人民币即期稍微收升
* 中间价稍走低，总体仍稳定
* 隔夜美元大涨影响有限
* 月末+周末市场交易兴致不高
* 本月累计收升0.15%，年内至今涨1.81%
路透北京8月30日 - 人民币兑美元即期周五收盘稍微走升，维持上日平淡市况。隔夜美元指数大涨至逾三周高位，但人民币中间价今日仅稍微低开应对。交易员表示，市场还是没有方向，加上时值本月最后一个交易日，交易兴致更为低迷。
上海一股份行外汇交易主管表示，市场波动就10几个点子，6.12这个位置又比较敏感，加上今天是8月最后一个交易日，大家做的也就不多。
“现在市场上不太敢去推（人民币）升值，央行的态度还不清楚。自营还是以观望为主，动得太少了。”他表示，虽然美国数据很好、美元指数大涨，但中间价还是不为所动，对人民币汇率影响也就比较小。
东京汇市美元指数周五持稳在四周高位附近，稍早大涨因乐观的美国经济数据给予提振；日圆则因日本出口商的月底资金流动而获得支撑。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1195 6.1205 0.02%
中间价 6.1709 6.1690 -0.03%
成交额 108亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.84% (上限±1 日高 日低
%)
日内波动幅度(pips) 18 6.1191 6.1209
2013年来即期升贬值幅度 1.81%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:33 今日 上日
1年期NDF 6.2370/15 6.2450
CNH即期 6.1157/62 6.1173
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
(发稿 李然; 审校 张喜良/曾祥进)
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