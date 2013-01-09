人民币创新高后小幅收低 “牛皮糖”市况或延续至春节后

* 人民币即期微收跌,盘间曾创出历史新高

* 中间价回稳,未显连续引导升值之势

* 市场恢复平淡,日间结购汇相对均衡

* "牛皮糖"市况或延续至春节后

路透北京1月9日 - 人民币兑美元即期周三收盘微跌,但盘间创出历史新高至6.2216元.中间价随隔夜美元指数微降,场内交投亦再次恢复平淡,在高位保持窄幅振荡.交易员预计,清淡而胶着的市况可能延续到春节长假(2月9日-15日)之后.

交易员称,成交价格午盘触及6.2216元历史高位,之后看到有至少一家中资银行明显购汇令人民币回落,但由于成交并未触及日间波幅区间上限(6.2186元),应不是监管层干预,更多是美元低价时客盘入市购汇.

"春节以前都是牛皮糖行情,应该不会有什么变化了.大家都是来打酱油的,我也是."上海一股份行交易员并解释说,其统计近14个工作日以来成交价走势胶着,平均每天波幅也就50个点,元旦以来缩窄到30-50点之间.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

6.2262 *6.2216 6.2264 6.2814 6.2804 6.2241

"今天没什么变化,元旦之后头寸没什么改变,也没什么客盘."北京一国有银行交易员说.

人民币中间价在昨天大幅跳升创八个月新高后,今天基本持稳,未显出连续引导升值的趋势.上述交易员认为,这可能是监管层不想使成交和中间价背离太远,差距有个逐步收窄的过程.

东京汇市美元兑日圆周三上涨,因汇价本周自两年半高位回落后,吸引投资者逢低吸纳;日本央行将祭出更多宽松货币政策的前景,料将进一步打压日圆.

以下为北京时间17:01,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.2960/50 6.3040

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2020/30 6.2045

境内美元人民币一年期掉期升水报1,100点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3362元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。