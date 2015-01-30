人民币兑美元暂难见进一步大贬空间 结汇时机临近--招商银行

一带一路峰会将成中国建筑业催化剂 海外业务乐观--瑞银
路透上海5月8日 - “一带一路”国际合作高峰论坛本周日起将于北京举行。瑞银证券基础设施行业分析师徐宾在最新研报中重申对中国的建筑公司海外业务持乐观态度，并提示一带一路峰会将成为行业增长催化剂，继续期待中国的建筑公司在海外市场快速发展。
路透北京1月30日 - 人民币兑美元自去年四季度以来的贬值压力在今年初进一步上升。招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮指出，央行通过中间价传达出的政策信号，是在目前阶段判断人民币走势的“最高纲领”。
他表示，在现有内外环境显著变化之前，维持人民币年内双向区间波动的判断，波动区间为6.05-6.35元，进一步大幅贬值的空间暂难见到。
他强调，人民币应不应该贬值和会不会贬值是两回事，至少从目前的内外环境来看，人民币虽有贬值压力，但贬值环境尚不成熟，货币当局也尚未做好人民币大幅贬值的准备。在当前时点，企业客户趁美元走强逢高结汇的时机正在临近，6.25以上可能都是不错的价格。
以下为招商银行《逼近“跌停”不改双向波动，结汇时机临近》报告全文：
近几个交易日人民币大幅贬值，连续逼近日内交易区间的下限，几近“跌停”，引发市场一定的恐慌情绪。但我们并不认为中国的汇率政策已经转向，维持年内区间双向波动的判断，且趁美元走强逢高结汇是个相对不错的选择。
人民币自去年四季度以来确实面临贬值压力，今年以来贬值压力进一步上升，这些压力来自于：
宏观经济不断下行，使得市场对人民币前景产生疑问，而呼吁人民币贬值以刺激中国经济的观点使得市场情绪进一步谨慎。
美元在国际市场上大幅走强，非美货币大幅贬值，欧元本轮贬值幅度已达20%，人民币事实上通过软盯住美元，造成实际有效汇率的不断升值，脱钩压力逐渐上升。
近期海外宏观政策的压力，包括欧洲央行推出QE，瑞士、加拿大、新加坡等央行的意外行动，造成外围宽松局面不断加剧，营造了人民币贬值的想象空间。
但我们一直强调的一个观点就是，人民币应不应该贬值和会不会贬值是两回事，前者属于理论层面，后者属于实操层面。至少从目前的内外环境来看，人民币虽有贬值压力，但贬值环境尚不成熟，货币当局也尚未做好人民币大幅贬值的准备。
首先，中间价已经清晰透露出央行的意图，那就是不会允许人民币大幅贬值。特别是在本周一逼近跌停后，周二中间价旋即有所上调，维稳汇率之意凸显。
通过调控中间价，央行向市场清晰传达了政策信号，并锁定汇率波动区间，这恰是“有管理的浮动汇率制”的精准体现，这句简单的政策话语虽然平淡，但在目前阶段是我们判断人民币走势的“最高纲领”。如果市场不买账真的触及跌停，那么央行可以“发大招”，进场干预来保证市场流动性，并发出更为强烈的信号。
其次，中国目前依然维持高额的贸易顺差。去年11月顺差为历史之最，12月为历史第三高，在如此规模的顺差之下，很难想象央行会主动贬值来刺激出口。同时，近年中国出口遭遇的成本上升，主因劳动力、原材料、土地等一系列生产要素价格的上涨，有限度的贬值货币完全无法对冲，反而可能引发一系列的贸易摩擦和政治压力。
再次，我们判断美元近期涨势可能告一段落。随着欧洲QE和希腊左翼政党上台，欧洲的利空因素有阶段性出尽的可能，同时美国通胀不断下滑，美联储加息时点有可能延后，这在本周联储会议声明的措辞上有所体现，因此，当美元出现回调时，人民币的贬值压力将会显着减轻。
在现有内外环境显着变化之前，我们维持人民币年内双向区间波动的判断，波动区间为6.05-6.35，进一步大幅贬值的空间暂难见到。
同时，我们亦不认为当前阶段是放宽人民币波动区间的好时机，因当前放宽波幅会令市场产生央行有意放任人民币贬值的误解，较好的时机应是即期汇率与中间价较为接近的时期，比如在2014年3月中旬放宽波幅前，即期汇率基本围绕中间价波动。
而对于市场担忧的资本外流问题，我们认为并不严重，至少从数据上无法证明人民币贬值正在引发大规模的资本外流。
过往估计热钱流入流出的残差法目前已经不适用，因企业结汇意愿已经大幅下降，且央行减少了常态化干预，企业出口收入的美元滞留在银行体系内，去年美元存款从4832亿美元快速增长至最高6241亿美元可以佐证。
而外汇储备的下降亦不能用来解释资本外流，外储中非美货币贬值带来的估值变化，央行卖出美元操作，都会带来外储规模的减少。
自去年9月起，银行体系的外币存款规模快速下降，4个月时间减少了500亿美元，但这同样不能成为资本外流的证据。由于之前外币存款的快速增长，导致外币资金过于充裕，但缺乏运用渠道，银行纷纷降低了对外币存款的考核力度，导致银行吸收外币资金意愿下降，甚至主动缩减外币负债。同时，去年下半年在岸与离岸汇差拉大，价差机会带来的内购外结操作显着上升，境内购汇也可能导致外币存款减少。
如果前述我们对于政策和汇率判断正确的话，那么在当前时点，企业客户趁美元走强逢高结汇的时机正在临近，6.25以上可能都是不错的价格。当然，政策与市场并不会以人的意志为转移，当政策出现较大变化时，我们也需要及时跟进并对观点予以修正。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
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