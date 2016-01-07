人民币兑美元续大跌至近五年新低 波动或成新常态

路透北京1月7日 - 人民币兑美元即期周四延续跌势，收跌逾350点子，与中间价双创近五年新低。交易员称，中间价连续大幅下调并且低于上日收盘价，主动引导贬值意图明显。市场恐慌情绪加剧，期待管理层能更及时进行沟通，避免市场出现恐慌踩踏。

他们并指出，离岸CNH因流动性问题再现巨震，两地价差亦从超2,000点子快速缩窄至不足1,000点子。虽见中国货币网发文稳定市场情绪，但要扭转当前汇率贬值预期仍较难。

“完全摸不到央妈的心思啊，完全不理解，中间价稳一稳，股市也不至于这样吧。”一中资行交易员称。

“大家想到会跌，没想到会跌这么快，感觉央行completely step away了。”一外资行交易员表示。“客盘购汇很多，年初就这样还是有点慌的。估计很多公司都会相应调整年度预算和风险管理。”

另一中资行交易员指出，昨日还有国际美元上涨可以解释，今日中间价继续偏离上日收盘价，主动引导贬值意图较为明显，预计春节出境游将受影响。 中国货币网周四发表特约评论员文章称，当前人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定，面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力，央行有能力保持人民币汇率基本稳定。

下午中国货币网特约评论员再撰文称，人民币对美元中间价呈现贬值态势是应对美元指数走强。

中国央行周四公布，2015年12月末中国外汇储备为3.33万亿美元，较11月末的3.44万亿美元下降1,100亿美元。

周四人民币兑美元中间价定在较上个交易日大跌332个点子，较昨日收盘价亦低超70个点子。

离岸人民币早盘剧烈震荡。今日中间价开出之后，离岸CNH一度大跌逾650点至6.76元，再度刷新纪录新低，但随后又迅速展开反弹，由跌转涨。两地价差也从逾2,000个点子快速收窄。交易员表示，不排除央行在离岸干预维稳，也有可能是获利盘离场空头回补所致。

全球汇市方面，日圆周四触及数月高位，商品货币则遭受新一波打击，此前中国连续第二天调低人民币中间价，激起对中国经济和当局政策意向的担忧情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5939 6.5575 -0.55%

中间价 6.5646 6.5314 -0.51%

成交额 362.6亿美元 330.85亿美元

日内波动幅度(pips) 246 日高6.571 日低6.5956

今年以来升贬幅度 -1.52%

2005年汇改以来升贬幅度 25.56%

一年期美元/人民币掉期 +1,280

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.685 6.6944

一年期NDF 6.9213 6.926

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5937。外汇交易中心自1月4日起，每天公布11次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。(完)