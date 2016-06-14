CFETS人民币汇率指数周二首次跌破96 刷新纪录新低--路透测算

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京6月14日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低；另外路透测算的SDR篮子指数为95.66，BIS篮子指数为97.18，均下跌。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计-4.93%，SDR篮子指数累计-3.22%，BIS指数累计-4.45%。
中国货币网每周公布人民币汇率指数中上周末三个篮子指数亦均小幅下跌，其中CFETS人民币汇率指数报96.01，较前周下跌0.99，BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。
CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数
CNY=PBOC 6.5791 14
EURCNY=PBOC 7.4307 -259
JPYCNY=PBOC 6.1851 -34
HKDCNY=PBOC 0.84751 1.6
GBPCNY=PBOC 9.3572 30
AUDCNY=PBOC 4.8533 51
NZDCNY=PBOC 4.6148 317
SGDCNY=PBOC 4.8494 -107
CHFCNY=PBOC 6.8282 23
CADCNY=PBOC 5.1287 196
CNYMYR=PBOC 0.61826 6.7
CNYRUB=PBOC 9.9476 388
CNYTHB= 5.346 -105
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）
参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。