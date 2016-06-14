CFETS人民币汇率指数周二首次跌破96 刷新纪录新低--路透测算

路透北京6月14日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低；另外路透测算的SDR篮子指数为95.66，BIS篮子指数为97.18，均下跌。