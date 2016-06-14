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中国财经 | 2016年 6月 14日 星期二 09:54 BJT

CFETS人民币汇率指数周二首次跌破96 刷新纪录新低--路透测算

路透北京6月14日 - 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为95.96，较上日下跌0.05%，该指数首次跌破96，刷新纪录新低；另外路透测算的SDR篮子指数为95.66，BIS篮子指数为97.18，均下跌。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计-4.93%，SDR篮子指数累计-3.22%，BIS指数累计-4.45%。

中国货币网每周公布人民币汇率指数中上周末三个篮子指数亦均小幅下跌，其中CFETS人民币汇率指数报96.01，较前周下跌0.99，BIS货币篮子人民币汇率指数报97.05，跌1.2%；SDR货币篮子人民币汇率指数报95.58，跌0.61%。

CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点数

CNY=PBOC 6.5791 14

EURCNY=PBOC 7.4307 -259

JPYCNY=PBOC 6.1851 -34

HKDCNY=PBOC 0.84751 1.6

GBPCNY=PBOC 9.3572 30

AUDCNY=PBOC 4.8533 51

NZDCNY=PBOC 4.6148 317

SGDCNY=PBOC 4.8494 -107

CHFCNY=PBOC 6.8282 23

CADCNY=PBOC 5.1287 196

CNYMYR=PBOC 0.61826 6.7

CNYRUB=PBOC 9.9476 388

CNYTHB= 5.346 -105

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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