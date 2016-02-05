人民币随中间价收升至近一个月新高 美元偏弱汇率弹性恢复

路透北京2月5日 - 人民币兑美元即期周五收升至近一月新高，因美指接连重挫中间价续升逾百点创一个月新高。交易员称，因下周春节中国金融市场休市，部分机构借美元调整顺势结汇离场，但客盘仍有购汇需求，大行亦购汇应对节后客户还款需求，短期贬值压力仍在。

他们并指出，美元指数持续偏弱将为人民币提升汇率弹性创造外部条件，但要明显淡化贬值压力，则仍需国内经济基本面转好；隔夜离岸CNH大涨，与在岸价差收窄至约100点子，空头要利用春节期间在CNH市场做空仍面临困难。

“今天购汇还是蛮多的，节后要放开波动，感觉也是不大可能，但波动区间可能会大一点点，如果美元指数回调的话。”一中资行交易员称， 中国国家外汇管理局长潘功胜近日称，当前中国国际收支状况基本平稳，跨境资本流动风险总体可控；人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，不存在持续贬值的基础。

“人民币贬值是中国经济基本面不好导致的，美联储加息只是火上浇油。就算不加息，人民币也没有升值的动力，没有什么吸引资金流入的，那资金净流出肯定造成人民币贬值。”一股份行交易员称。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，主要金融市场均休市。

全球汇市方面，美元周五自两个半月低点回升，本周料创2009年5月以来最大周线跌幅，投资人静待今日稍晚公布的美国就业数据，以验证美联储今年不会升息的观点。

路透最新调查显示，未来12个月人民币将跌至数年低点，这是依据当局将进一步宽松政策的预期、资本持续外流和相对强势的美元将施加压力。他们预计，2月底人民币兑美元将在6.60左右，此后稳步下跌，7月底在6.72，明年1月底进一步降至6.80。

“我们的基本预测是人民币在2016年年底前将缓步且有序贬值。”法国兴业银行亚洲汇率策略主管Jason Daw称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.5695 6.5777 0.12%

中间价 6.5314 6.5419 0.16%

成交额 167.94亿美元 265亿美元

日内波动幅度(pips) 90 日高6.564 日低6.573

今年以来升贬幅度 -1.16%

2005年汇改以来升贬幅度 25.98%

一年期美元/人民币掉期 +958

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.5777 6.5765

一年期NDF 6.8485 6.845

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5696；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）