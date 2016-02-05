中国应尽快引入“人民币兑篮子汇率宽幅区间波动” 并采取严格资本管制--专家

图为2010年4月23日在台北一家银行拍摄的人民币纸币。 REUTERS/Nicky Loh

路透香港2月5日 - 在成熟的金融理论里，“不可能三角”之说对市场参与者理解一国的长期金融政策有着神喻一样的指导作用，因此被奉为圭皋。但理论界近年提出的“金融三难选择”理论，同样值得政策决策者深思，特别是在全球市场波动日益频繁的当下。

中国社科院世界政治与经济研究所三位知名学者最新发表文章，建议中国货币当局尽快引入“人民币兑篮子汇率宽幅区间波动”，同时要采取严格的资本管制措施，论证过程中则重点提及上述理论。三位学者分别为余永定、张斌、张明。

“人民币不具备大幅贬值空间，持续的人民币贬值预期才是宏观经济稳定的大敌。”他们的文章指出，“相比几种方案，扩大人民币兑篮子汇率宽幅区间波动的机制，兼顾了浮动汇率和防止汇率超调。”

他们表示，无论下一阶段央行是维持当前的汇率维稳政策，还是实施其所建议的篮子汇率宽幅区间波动，中国都必须加强对资本跨境流动的管制。

“这样可以避免因外汇储备枯竭或汇率超调引起的金融风险的突然爆发。”文章称。

“金融三难选择”由国际货币基金组织（IMF）首席经济学家莫里斯·奥伯斯法尔德首次提出，他认为，一国政府在金融全球化背景下，正面临新的金融三难选择，即金融资源动员能力、金融开放与金融安全。

**方案比较**

在这篇文章里，三位学者提出的人民币兑篮子宽幅波动的建议为：货币当局只公布一篮子货币中心汇率，但不公布篮子汇率的波幅。此时，货币当局内定的波幅应该足够宽，以确保内定的底线决不会失守。

这种安排的好处是，由于市场不知道货币当局所能容忍的贬值幅度，市场预期可能发生分化，在触及底线之前，汇率就已经趋于稳定。这种安排应该可以降低货币当局投入一场只能胜利不能失败的决战的机会。

他们指出，与当前汇率维稳做法相比其优点是：其一，贬值压力得到较大释放，投机人民币贬值的风险增加；其二，外汇储备的消耗得到最大限度的降低；其三，稳定的篮子汇率有利于稳定对外贸易；其四，随时会因为市场环境变化自发转为双向浮动的人民币汇率形成机制。

他们认为，这个方案避免了汇率贬值幅度过大对经济的冲击，兼顾了短期宏观经济稳定和浮动汇率的好处。随着波动幅度的放宽，这个方案与自由浮动方案的区别将归于消失。

**资本管制不可缺**

但三位作者强调，无论采取什么汇率政策和建立什么汇率制度，在当前中国都应该加强资本管制以防范金融风险的逐渐积累和突然爆发。

文章指出，中国在亚洲金融危机期间的经验证明，资本管制是遏制资本外流和外逃的最有效、最经济的手段。资本管制越是有效，汇率改革的空间就越大，为使人民币稳定所需要的贬值幅度就越小，外汇储备的消耗就越少。

文章称，如果建立什么汇率机制，中国都难以遏制资本外流和外逃，那么，资本管制就成了唯一的出路。

最近，中国央行似乎正在默默地强化资本管制，这无疑是令人宽慰的新动向。在推出新的汇率体制之前，应该尽可能堵塞资本管制的漏洞。

不过中国新晋外汇管理局局长潘功盛周五表示，中国绝不会走资本管制的“老路”。他称，当前中国国际收支状况基本平稳，跨境资本流动风险总体可控；人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，不存在持续贬值的基础。（完）