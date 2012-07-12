人民币连续第二日收跌

* 即期汇价连续第二日收跌

* 隔夜美元持坚,然人民币中间价变化不大

* 非美货币下行,购汇盘偏强

* 短线美元强势格局料难扭转

路透上海7月12日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周四连续第二日收跌.尽管明日中国将公布上半年经济数据,但料对短线市况影响不会很大,因全球经济疲软已成共识,近期应该较难扭转美元强势.

交易员并指出,美联储会议记录暗示不会很快购买公债,隔夜美元持坚,但人民币中间价变化不大;不过,上午澳洲就业数据不佳等导致澳元等非美货币下行,令盘中购汇盘偏强.

"今天(美元/人民币)中间价开的不算很高,但即期成交要高一点,购汇盘有一点量的,市场对(人民币)贬值仍有一定的预期."上海一银行交易员称.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3733 6.3682 6.3746 6.3215 6.3209 6.3686

上海一外资银行交易员亦表示,昨日油价大涨,致石油需求购汇客盘反常态时点出现,进而导致部分银行持有美元空头过夜;今早这部分空头回补,是购汇盘的来源之一;同时,石油企业购汇盘继续有所浮现.

上海另一外资银行交易员还指出,亚洲时段早盘澳洲疲软的经济数据,拖累了非美货币走势,且海外央行纷纷降息,投资者对全球经济不振已达成共识,明日要公布的上半年中国经济数据应该也不会太出预料之外,对市况影响估计不会影响很大,短线美元强势格局料难扭转.

东京汇市美元兑日圆周四短暂上扬,此前日本央行未推出新宽松措施,但对资产购买计划进行了技术性修改.

新兴汇市上,韩元周四引领新兴亚洲货币下跌,韩国央行稍早进行逾三年来首次降息,令市场大感意外;而其他亚洲货币走跌,则受澳洲就业数据下降,增添全球成长忧虑影响.

原油期货周三收高逾2%,受美国库存数据显示上周原油库存降幅远超预期.

以下为北京时间17:04,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.4200/50 6.4170

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.3700/50 6.3640

境内市场美元兑人民币一年期掉期最新成交为升水544点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4277元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 丁淑琴; 审校 曹巍浩/张喜良

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