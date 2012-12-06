首笔跨境人民币证券回购交易近日完成

路透香港12月6日电--提供交易後端(post trade)的欧洲清算银行(Euroclear)表示,瑞银USBN.VX伦敦分行与汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)香港分行本月初已完成一笔跨境人民币证券回购交易.这也是该项安排今年6月上路以来的首笔交易,将有助於离岸人民币市场进一步深化.

香港金融管理局在一项声明中提及该笔交易是在12月3日完成,并表示,金管局的债务工具中央结算系统(CMU系统)与Clearstream正准备在2013年首季推出类似服务以便利跨境回购交易.

香港金融管理局於6月与欧洲清算银行及摩根大通(JPM.N)签署双边协议,合作推出跨境抵押品管理服务,即国际金融机构可利用在欧洲清算银行或摩根大通所持的证券作为抵押品,与金管局辖下债务工具中央结算系统成员藉有关服务进行三方回购协议交易,从香港市场取得尤其以港元及离岸人民币为主的流动资金.

该声明指出,一个由私营机构代表组成的"香港与伦敦推动国际人民币业务发展的合作小组"将就提升人民币巿场在亚洲交易时段外的流动性研究合适的巿场安排,包括调整内部系统,文件标准化以及更多利用市场上的跨境安排交易等.

根据声明,合作小组成员提及公营部门不应替代市场机制运作,同时,持有充裕人民币资金的机构和有人民币资金需求的机构均应扩大其业务关系网络.回购交易亦可作为外汇掉期交易以外的融资管道.

这个合作小组是由英国财政大臣欧思邦与香港金管局总裁陈德霖今年1月宣布组成,成立之初的代表包括:汇丰银行、渣打银行(2888.HK)(STAN.L)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)、德意志银行(DBKGn.DE)及巴克莱银行BSC.N,旨在推动香港和伦敦在支付结算系统、促进人民币市场流动性以及人民币计价金融产品开发等多方面的联系,以提高两个市场的协同效应.

金管局数据显示,香港人民币即时支付结算系统每日交易额已达2,500亿元人民币,在延长运作时间以利香港、伦敦两地安排後,平均每日额外增加20亿元交易额.

在这场甫于伦敦举行的第二次会议中,此合作小组未来还将推动更多的欧洲企业于贸易结算和投资中使用人民币,进而再推广至拉丁美洲、非洲等地.在提升国际人民币市场效率及透明度方面,小组代表亦对更多银行加入香港离岸人民币同业拆息市场表达欢迎,并适时推出可供参考的利率参考定价.

在政策扶持下,香港离岸人民币市场发展遥遥领先其他各地,伦敦金融城(City of London)则位居第二.环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)稍早报告,至9月全球人民币结算较前一月减少7.4%.香港仍是最大的离岸人民币中心,处理80%的人民币结算;其次是伦敦的4.0%,以及新加坡的3.9%;即将发展离岸人民币中心的台湾,至9月结算占比为0.51%.(完)

--记者 陈敏/李珊珊; 审校 林高丽

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