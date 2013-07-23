人民币小幅收扬 交投活跃但市场仍缺乏明确方向

* 人民币即期收盘小幅上扬，中间价小涨

* 交投活跃，供需相对均衡

* 汇改预期虽变强，但目前尚不会转换成交易动力

* 市场仍在寻觅方向指引

路透北京7月23日 - 人民币兑美元即期周二跟随中间价小幅收扬。交易员称，整体交投比较活跃，买卖双方都有成交，客盘结购汇比较均衡，但市场仍缺乏明确的方向。

上海一银行交易员指出，尽管上周末的利率市场化举措致汇率改革预期变强，但是在政策出现实质性的改革迹象之前，上述预期并不会转换成市场的波动。

“（汇率市场化）政策不动，感觉还是没有明确的方向，毕竟中间价仍是持稳的，...交易操作难度也比较大。”该交易员指出。

交易员并称，6月净结汇连续下降仍有点出乎意料，毕竟6月的购汇力量仍不是很明显，且从7月的即期交易看，目前没有资本大规模净流出的迹象。

周一公布的中国6月银行代客结售汇数据显示，净结汇规模连续第三个月出现环比下滑，表明受出口压力增大和人民币汇率双向波动趋势的影响，近几个月来中国外汇净流入步伐持续放缓。

有交易员并指出，三、四季度交界的时候加快汇改是比较合适的时机，因为汇率双向波动、预期较为平稳、国际资本进出也比较平衡。同时，以推出扩大波动区间的可能性为大，毕竟中间价定价机制还是握在监管层手里的重要工具。

东京汇市美元周二在亚洲时段小跌，因美国公债收益率(殖利率)过去两周下滑削减投资人买进美元的诱因。澳元在澳洲通胀数据公布前削减涨幅。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1374 6.1413 0.06%

中间价 6.1702 6.1721 0.03%

成交额 157亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.56% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 68 6.1358 6.1426

2013年来即期升贬值幅度 1.51%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:39 今日 上日

1年期NDF 6.2680/60 6.2690

CNH即期 6.1335/65 6.1345

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良/黄凯)

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