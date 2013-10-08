人民币成世界第八大交易货币--SWIFT

路透北京10月8日 - SWIFT（环球银行金融电信协会）周二发布报告称，其追踪数据显示人民币目前已成为世界第八大交易货币，该排名较9月初国际清算银行（BIS）公布的排名高出一位。

不过，报告同时指出，人民币的世界支付货币排名于2013年8月下跌至第12位，市场份额为0.84%，低于2013年7月时0.87%的水平。现时第11位支付货币为泰铢。

SWIFT报告称，人民币在2013年8月的市场占有率为1.49%，相比2012年1月第11位的排名及0.92%的市场占有率有所增加。同期，人民币外汇交易价值上升113%，超越瑞典克朗丶韩元及俄罗斯卢布。

报告引述SWIFT亚太区副行政总裁Patrick de Courcy称，“SWIFT数据显示，60%的人民币外汇交易价值来自英国，反映了伦敦在环球外汇市场中的稳固地位；其次为美国。而欧元区国家法国，其人民币付款交易的价值已于2013年6月超越新加坡。”

国际清算银行(BIS)此前一份调查结果显示，在中国政府促进人民币离岸交易的推动下，人民币交易在国际外汇市场的交易量较三年前已增长逾两倍，位列交易最活跃货币的第九名。(完)

(发稿 李然; 审校 张喜良)

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