百胜称小肥羊未采购掺假羊肉

百胜集团周一称，旗下小肥羊火锅店与近日曝出的掺假羊肉丑闻无关。此前在上海市场查获未标有生产日期和配料表的羊肉卷，这些可疑羊肉卷标注“新西兰羔羊肉卷”字样。据上海市食品安全委员会网站相关报道，从出货单看，这些可疑产品流入了包括小肥羊在内的多家知名火锅店。路透