云铝股份购老挝中老铝业51%股权 推动12亿美元氧化铝项目

路透上海1月9日 - 中国云南铝业股份有限公司(000807.SZ)周五公告，其全资子公司云铝国际拟以2,805万美元收购老挝中老铝业公司51%股权，并推动后者建设总投资额达12亿美元的年产100万吨氧化铝项目。

公告显示，2011年公司已有计划收购中老铝业，进而投资建设铝土矿-氧化铝综合开发项目。目前云铝已完成财务税务、法律、技术等尽职调查和项目可行性研究，并与中老铝业三家股东达成协议，收购这些股东的部分股权，其中原股东之一的香港华彬国际将退出中老铝业。收购价是以项目前期5,000万美元的预开发费用为基础溢价一成。

收购完成后，云铝国际作为中老铝业的控股股东，掌控并主导运营开发位于老挝南部波罗芬高原地区147.86平方公里范围内的铝土矿，并建设一期工程年产100万吨氧化铝项目及年产铝土矿300万吨的配套矿山。

100万吨氧化铝项目总投资估算约12亿美元，其中项目资本金为3.6亿美元。各股东将根据持有股权比例及氧化铝开发项目进度，分批次缴足注册资本金。股东之一的老挝联服的资本金出资额的75%由另两家股东意泰开发(ITD.BK)和云铝国际借款缴足。另外，中老铝业进行债务融资时，除其用现有资产担保外，云铝还需承担剩余融资71%比例金额的担保责任。

中国铝土矿资源比较稀缺，对外依存度达六成，其中从印尼进口超过70%。而去年起印尼政府禁止铝土矿出口，铝土矿资源对中国铝产业构成严重威胁。此次收购，将大幅增加云南铝业拥有铝土矿资源储量，通过后续勘探和矿权整合，资源储量增储前景可观，将明显提高公司铝土矿资源保障能力。

云南铝业周四收报6.26元，近一个月累计上涨13.4%。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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