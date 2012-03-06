浙江副省长称应引导民间借贷阳光化

中国有能力和手段来稳定楼市 一季度房价料持稳--住建部长
陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
路透北京3月6日电---中国浙江省副省长毛光烈周二称,中国应引导民间借贷阳光化,鼓励一些符合条件的小额贷款公司组建社区银行和村镇银行,以满足小微企业的需求.
他在参加全国两会(人大和政协)期间称,当前民间资金积累已是历史最好水平,然小微企业资金紧张亦很普遍,民间资金丰富和企业融资困难并存的问题应引起重视.
他建议对一些企业之间资金使用互相调剂合作为主的,不以盈利为目的民间借贷合法化.
"这些互相扶持的民间借贷过去有,现在有,将来还会有,属正常行为,我们应该区分开来."毛光烈称,d但对於非法融资以及高利借贷的需要进行整治.
中国银监会去年7月调整村镇银行组建核准方式,确定主发起行和地点的权限由银监局上收到至银监会,且拟通过商业银行村镇银行子银行模式支持符合条件的银行批量化发起设立村镇银行,但要求主发起人总资产不少於1,000亿元人民币,且子银行需对村镇银行进行绝对控股.
自2006年银监会调整放宽农村地区银行业准入政策以来,截至2011年5月末,全国共组建村镇银行536家,其中开业440家、筹建96家.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 曾祥进
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陈政高表示，尽管2017年房地产市场面临许多矛盾和问题，面临许多不确定的因素，但有利条件更多，“我们有能力、有办法来保持房地产市场平稳健康的发展。”
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