中国浙江高院对吴英案重审改判死缓

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透北京5月21日电---在中国备受关注的"吴英非法集资案"作出了终审判决.新华社周一报导称,浙江省高级人民法院重新审理後,以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑,缓期二年执行.
此前,浙江省高级人民法院1月18日二审以集资诈骗罪裁定1981年出生的"亿万富姐"吴英死刑.被告人吴英提出上诉.此後,浙江高院经公开开庭审理後维持原判,并报请高院复核,而中国最高人民法院4月20日称未核准吴英死刑,发回浙江高院重审.
新华报导称,浙江省高级人民法院经重新审理後认为,被告人吴英集资诈骗数额特别巨大,给受害人造成重大损失,且其行为严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,应依法惩处.
鉴於吴英归案後如实供述所犯罪行,并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实,其中已查证属实并追究刑事责任的三人.综合考虑,对吴英判处死刑,缓期二年执行,并处没收其个人全部财产.
早在2月,最高法院受理吴英集资诈骗案的死刑复核,新闻发言人孙军工曾表示,吴英集资诈骗案件在一审、二审期间受到媒体和社会各界广泛关注,该案件犯罪数额特别巨大,案情比较复杂.中国总理温家宝在两会期间新闻会上曾表示,吴英案的处理一定要坚持实事求是,最高法院对此采取了十分审慎态度.
民间借贷在中国特别是经济发达的长三角一带异常活跃.尽管中国的法律只保护不高於银行同期贷款利率四倍的民间借贷,但是由於正规金融机构对借贷风险控制得极为严格,许多企业仍然冒着风险高息从民间借款.(完)
--发稿 李文科; 审校 丁淑琴
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