郑糖期货创出半年新高 因巴西港口火灾引发国际糖价飙升

路透上海10月21日 - 受巴西食糖出口港火灾影响，郑州商品交易所白糖期货周一全线大涨，远月合约创出半年新高。在国内外糖市基本面逐步转好的背景下，火灾造成的运力损失料进一步提振糖价。

郑商所白糖主力401合约收涨1.42%至每吨5,273元，接近上周二所触及的近半年高位5,280元。表现更为强势的远月405合约更是直接创出半年新高，收涨1.82%至5,257元。

全球主要食糖出口港--巴西桑托斯港当地时间18日发生大规模火灾，造成六个大型储糖仓库被焚毁。全球最大糖出产商--巴西Copersucar表示，该公司在火灾中损失18万吨糖。

受火灾影响，洲际交易所(ICE)原糖期货周五一度暴涨6%，触及20美分上方的一年高位。此前受巴西降雨过多等不利天气影响，ICE期糖在过去一个多月已累计上涨近20%。

业内人士指出，相对于损失的库存本身，火灾对全球食糖主产国--巴西出口能力的拖累更大。据交易商预计，遭受火灾的桑托斯港完全恢复正常运作至少6个月时间，期间约1,000万吨糖的出口能力将被迫中断。

“火灾造成糖本身的损失有限，但如果船只和港口的运力损失较大的话，对国内糖价将带来明显利多，”上海中期的白糖分析师经琢成表示。

她并称，新榨季国内糖市料逐渐由过剩转向供需平衡，目前广西的工业库存较去年下滑，往后还有元旦春节消费的预期，目前期价的偏多走势料将延续。

浙商期货在研究报告中指出，外盘的强势将直接抬升国内405合约的进口成本。此外，国内糖会将于11月初召开，市场短期可能会对糖会预期展开炒作。

中国糖业协会本月稍早宣布，新榨季全国食糖产销工作会议将于11月1日在云南昆明召开。市场将密切关注各地糖协对新榨季的产量预估，以及对甘蔗收购价的讨论。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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