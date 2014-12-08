香港《经济日报》：周永康世纪审判 中国法治待彰

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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
（12月8日社评）
前政治局常委周永康被逐出党，其贪腐案进入司法程序，此彰显中央反腐决心极大、助总书记习近平立威。惟在浓厚权斗阴霾下，此案对法治意义尚存疑问，凸显中国式法治仍路遥。
外界猜测周永康中箭，主因是他在权斗中落败，而官方指周案主要涉经济犯罪，以至通奸等个人失德，未触及敏感的政治因素，反惹”此地无银“之疑。且中央对周永康完成党纪处分后，才将他送上法院审判台，予外界党大于法之感。
中央在10月举行的四中全会上高举”依法治国“旗帜，惟中央与外界对”法治“的理解实存落差。对中央而言，法治是共产党领导下的依法治国，并透过理顺司法系统人事编制、完善审讯程序等技术性改革，以加强执政基础，与外界所想的司法独立，甚至如西方般以司法制衡政府权力，内涵上有重大差异。
中央坚持国家发展不能照搬西方模式，必须适应国情，中国法治建设亦如是。惟无论是中国式法治，又或是西方式法治，都必须处理同一个问题，就是如何让人民相信法律、愿信守法律。正因中国式法治是由中共领导，对其挑战亦更大，关键在中共能否自我约束，做到如习近平所说般，将权力关在制度的笼子，加强对权力运行的制约和监督，让人民相信中国式法治亦是公平公正，可保障人民权利，而非只是执政者巩固权力的工具。
此说易行难，因习近平政治权威虽已极高，但如官员财产申报及公示制等肃贪制度，却仍裹足难前，反映背后政治阻力仍大。惟亦只有建好制度笼子，才能令人民相信中央依法治国讲得出做得到，中国式法治之路才能走得更远。
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若欧盟政府谈判立场强硬化，未来几周英国退欧相关担忧可能卷土重来。正式退欧谈判尚未开始，但欧盟已提出新的要求，主要是居留权以及限制金融服务。特雷莎·梅继续表示若保守党在6月份的大选中获胜将提高政府的谈判能力，欧盟一再提出要求表明双方的谈判可能是一场硬战。特蕾莎梅周三于伦敦会晤欧盟执委会主席容克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)，这可能是初步的试探。500亿英镑的退欧费或是会谈的关键。
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