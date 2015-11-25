中国锌厂减产在预料之中 不足以改变供需状况

路透伦敦11月24日 - 上周中国锌冶炼厂宣布的减产计划，对于明年的全球精炼锌供需状况影响不大，因为矿企已经公布要削减产量，无论如何都会迫使冶炼厂减产。

而且，由于全球库存过剩，遭受重创的锌价未来数月可能难以获得持久的提振。不过分析师和投资者称，空头回补可能引发价格上涨。

本月锌和铜等一系列工业金属均跌至多年低点，因为受到供应过剩和主要消费国中国需求下滑的影响。

上周五中国主要的锌冶炼厂宣布明年减产50万吨，使指标锌价格暂时喘了一口气。

但上述减产数量只占全球消费量很小的比例，预计今年全球锌消费量介于1,300-1,400万吨。锌价获得提振主要因为恐慌的空头结清仓位，但这反弹很快失去了动能，周一锌价又接近上周触及的六年低点。

咨询机构CRU锌研究部主管Graham Deller说道，投资者似乎开始意识到中国冶炼厂也不得不屈服于现实。

Deller称，嘉能可(GLEN.L)关闭矿山和减产举措，导致精矿供给不足以让全球锌冶炼厂明年开足马力生产。

CRU预期，明年精锌供给将短缺40万吨左右，但当前估计约为150万吨的全球库存可轻松弥补这一缺口。

“即使2016年减产50万吨，仍有大量锌库存可消化，且中国镀锌钢库存亦不断增加，因此料不会有太大的直接影响。”中银国际驻伦敦大宗商品市场策略部主管Xiao Fu说道。

虽然库存应足以满足工业需求，不过如果有太多看空投资者被迫结清仓位，恐将造成市场动荡。

“目前风险更多地来自仓位状况，”Tiberius资产管理公司执行长Christoph Eibl说道。

“若锌价大涨，就会有大量实力较弱的空头因无力缴纳保证金而被迫减仓。”(完)