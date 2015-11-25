中国锌厂减产在预料之中 不足以改变供需状况

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透伦敦11月24日 - 上周中国锌冶炼厂宣布的减产计划，对于明年的全球精炼锌供需状况影响不大，因为矿企已经公布要削减产量，无论如何都会迫使冶炼厂减产。
而且，由于全球库存过剩，遭受重创的锌价未来数月可能难以获得持久的提振。不过分析师和投资者称，空头回补可能引发价格上涨。
本月锌和铜等一系列工业金属均跌至多年低点，因为受到供应过剩和主要消费国中国需求下滑的影响。
上周五中国主要的锌冶炼厂宣布明年减产50万吨，使指标锌价格暂时喘了一口气。
但上述减产数量只占全球消费量很小的比例，预计今年全球锌消费量介于1,300-1,400万吨。锌价获得提振主要因为恐慌的空头结清仓位，但这反弹很快失去了动能，周一锌价又接近上周触及的六年低点。
咨询机构CRU锌研究部主管Graham Deller说道，投资者似乎开始意识到中国冶炼厂也不得不屈服于现实。
Deller称，嘉能可(GLEN.L)关闭矿山和减产举措，导致精矿供给不足以让全球锌冶炼厂明年开足马力生产。
CRU预期，明年精锌供给将短缺40万吨左右，但当前估计约为150万吨的全球库存可轻松弥补这一缺口。
“即使2016年减产50万吨，仍有大量锌库存可消化，且中国镀锌钢库存亦不断增加，因此料不会有太大的直接影响。”中银国际驻伦敦大宗商品市场策略部主管Xiao Fu说道。
虽然库存应足以满足工业需求，不过如果有太多看空投资者被迫结清仓位，恐将造成市场动荡。
“目前风险更多地来自仓位状况，”Tiberius资产管理公司执行长Christoph Eibl说道。
“若锌价大涨，就会有大量实力较弱的空头因无力缴纳保证金而被迫减仓。”(完)
(编译 李春喜/孙茉莉; 审校 张涛/徐文焰)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。