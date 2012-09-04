业界人士称中国对精炼锌需求续弱

路透香港/新加坡9月4日电---交易商周二称,中国8月对精炼锌的需求较7月进一步减弱,中国第四季使用量上升的希望趋淡.中国是全球最大锌消费国.

中国需求降低可能将打压伦敦金属交易所(LME)期锌价格,受全球景气放缓影响,锌价已较1月创下的年内高点下跌近六分之一.

交易商和炼厂曾於5月时预计,锌价将因中国加快投资铁路和其他项目而获益,当时预计需求将在第四季上升.

然而交易商和炼厂消息人士称,8月需求却是进一步下降.尽管目前尚不能得到8月数据,但7月精炼锌表观消费量下降10.6%,而6月为较前月增长11.1%.

一合金厂负责采购的人士提及他所在企业精炼锌库存时称,"显然8月以来流入远比流出的多,6月和7月时,流出的较多."

"我们不再预期第四季需求旺盛,"一大型炼锌厂交易员称,目前锌的大量库存将满足任何额外需求,基建项目仅会带来微小的影响.

他估计,目前中国官方和民间仓库中有超过100万吨精炼锌锭.(完)

--编译 于春红;审校 蔡美珍

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