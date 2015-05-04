中国锌需求放缓 暗示锌价涨势冲过头

路透墨尔本5月4日 - 中国实货锌需求降至两年来新低，令人质疑伦敦远期锌合约的六周涨势是否已经偏离基本面、从而有反转之虞。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌CMZN3从3月中起已上涨15%，周五时创下每吨2,344美元的18个月高点，受到原矿供给减少及全球最大用户--中国镀锌需求稳定的支撑。

不过有多个指标显示，锌实货需求已经降至两年来最低，因中国正在应付经济放缓、信贷紧缩、以及地产市场不振等问题。

“锌价肯定已经超涨，恐面临卖压，尽管其基本面还不错，”悉尼澳新(澳盛/ANZ)银行策略师Daniel Hynes表示，他并提到其他钢铁相关原料铁矿石及镍价大跌。

为了取得中国保税区实货锌库存的溢价在上月底跌至90美元，创2012年6月以来最低。

中国实货价格亦未能推高上海期货交易所价格走扬，两者间的价差创下逾两年来最阔。(link.reuters.com/man64w)

花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski表示，中国经济2015年开局疲软，实货需求随之转弱。

“这部分反映出信用紧缩的情况，部分是因为房地产市场确实疲软不振，而且中国出口也出现放缓，”他表示。

中国国内锌库存正在增加，与此同时，交易商也加快将多余的锌出口至亚洲的步伐，压抑了锌的地区溢价。

沪锌库存已从1月底的六年低点，增加一倍至16万吨，即使在第一季里中国的锌进口大幅下滑60%至8.2万吨。

同一时间，第一季锌出口攀升至将近4万吨，去年同期仅约400吨，这种局面让亚洲交易商心惊胆战，地区溢价也滑落至2012年以来最低水平。一名交易商表示，新加坡仓库交易价已经到了80美元的水平。

Wood Mackenzie的Andrew Thomas表示，镀锌钢皮是锌的一大亮点，这占中国锌需求的30%，今年的需求也增长约5%。

“镀锌钢皮是一种增值性产品，汽车与非住宅建筑的应用日益成长，”Thomas表示。

不过交易商表示，亚洲部分钢厂目前倾向于出售锌库存，而非买进。

“你可以找(钢铁公司)谈谈他们都采购些什么，他们的回应大致像这样：‘你要不要买些什么？’市况之差可见一班，”新加坡一名交易商表示。(完)

(编译 张明钧/陈宗琦；审校 高琦)

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