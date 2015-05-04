中国锌需求放缓 暗示锌价涨势冲过头

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透墨尔本5月4日 - 中国实货锌需求降至两年来新低，令人质疑伦敦远期锌合约的六周涨势是否已经偏离基本面、从而有反转之虞。
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌CMZN3从3月中起已上涨15%，周五时创下每吨2,344美元的18个月高点，受到原矿供给减少及全球最大用户--中国镀锌需求稳定的支撑。
不过有多个指标显示，锌实货需求已经降至两年来最低，因中国正在应付经济放缓、信贷紧缩、以及地产市场不振等问题。
“锌价肯定已经超涨，恐面临卖压，尽管其基本面还不错，”悉尼澳新(澳盛/ANZ)银行策略师Daniel Hynes表示，他并提到其他钢铁相关原料铁矿石及镍价大跌。
为了取得中国保税区实货锌库存的溢价在上月底跌至90美元，创2012年6月以来最低。
中国实货价格亦未能推高上海期货交易所价格走扬，两者间的价差创下逾两年来最阔。(link.reuters.com/man64w)
花旗驻上海分析师Ivan Szpakowski表示，中国经济2015年开局疲软，实货需求随之转弱。
“这部分反映出信用紧缩的情况，部分是因为房地产市场确实疲软不振，而且中国出口也出现放缓，”他表示。
中国国内锌库存正在增加，与此同时，交易商也加快将多余的锌出口至亚洲的步伐，压抑了锌的地区溢价。
沪锌库存已从1月底的六年低点，增加一倍至16万吨，即使在第一季里中国的锌进口大幅下滑60%至8.2万吨。
同一时间，第一季锌出口攀升至将近4万吨，去年同期仅约400吨，这种局面让亚洲交易商心惊胆战，地区溢价也滑落至2012年以来最低水平。一名交易商表示，新加坡仓库交易价已经到了80美元的水平。
Wood Mackenzie的Andrew Thomas表示，镀锌钢皮是锌的一大亮点，这占中国锌需求的30%，今年的需求也增长约5%。
“镀锌钢皮是一种增值性产品，汽车与非住宅建筑的应用日益成长，”Thomas表示。
不过交易商表示，亚洲部分钢厂目前倾向于出售锌库存，而非买进。
“你可以找(钢铁公司)谈谈他们都采购些什么，他们的回应大致像这样：‘你要不要买些什么？’市况之差可见一班，”新加坡一名交易商表示。(完)
(编译 张明钧/陈宗琦；审校 高琦)
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